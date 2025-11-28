क्या Pakistan की बदहाली की बदरंग तस्वीर दिखा रही है Imran Khan की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट?

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पिछले 24 दिनों से कोई खबर नहीं आई है. यह तब हुआ है जब कोर्ट ने उनके परिवार और पार्टी के सदस्यों के लिए ज़रूरी मीटिंग से मना कर दिया है. इन तमाम बातों के बीच इमरान द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट तमाम तरह की सुर्खियां बटोर रही हैं.

एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के लाखों सपोर्टर उनकी सलामती के किसी भी संकेत का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों, जब पार्टी के हज़ारों साथी और परिवार वाले उनसे एक भी शब्द सुनने के लिए बेताब हों, जब उनके बेटे ज़िंदगी का सबूत मांग रहे हों, और जब PTI के नेता बिना किसी साफ़ जानकारी के जेल में बैठे हों, तो X पर उनकी आखिरी पोस्ट, जो 24 दिन पहले की गई थी, बहुत बड़े संकेत देती हुई नजर आ रही है. रावलपिंडी की अदियाला जेल में अपनी बहन से मिलने के बाद 5 नवंबर को इमरान खान की तरफ से पोस्ट की गई बातें पाकिस्तानी नेता की मौजूदा हालत का सुराग दे सकती हैं. यह इस बात की ओर भी इशारा करती है कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार हो सकता है, और क्यों.

यह सोचना लगभग नामुमकिन है कि इमरान खान ने किसकी तरफ इशारा किया. उस पोस्ट में, उन्होंने सिर्फ़ 'एक आदमी' का ज़िक्र किया जो इसके लिए ज़िम्मेदार था, और उन्होंने कहा कि वह आर्मी चीफ़ और अब पाकिस्तान की डिफ़ेंस फ़ोर्स के ताकतवर हेड, आसिम मुनीर थे.

खान ने पोस्ट में उनका ज़िक्र छह बार किया. इमरान खान का 5 नवंबर को अदियाला जेल से दिया गया मैसेज ज़बरदस्त था. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में 'संविधान या कानून का कोई राज नहीं है', सिर्फ़ 'आसिम लॉ' का राज है.

पाकिस्तान के पूर्व PM ने आसिम मुनीर पर पूरे देश को अकेले चलाने का आरोप लगाया और उन्हें 'इतिहास का सबसे ज़ालिम तानाशाह' कहा, जो 'अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है.'

खान ने कहा कि वह और उनकी पत्नी बुशरा बीबी 'हर तरह की ज़ुल्म' का सामना कर रहे हैं, और उन्होंने कसम खाई कि वह 'किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं'.

खान ने यह कहकर बात खत्म की कि 'सारी ताकत एक आदमी के हाथ में है' और उनकी पार्टी, PTI, PM शहबाज़ शरीफ़ की 'कठपुतली सरकार' के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी.

इमरान खान ने मुनीर पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करने का आरोप लगाया, बड़े पैमाने पर हिंसा और PTI सदस्यों को निशाना बनाने का ज़िक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 'औरतों की कोई परवाह नहीं की, न ही बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए कोई हमदर्दी दिखाई'.

खान ने दावा किया कि मुनीर के आदेशों का इस्तेमाल जानबूझकर कानूनी सुनवाई को रोकने के लिए किया जा रहा था ताकि उसे जेल में रखा जा सके. ध्यान रहे कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की सेंट्रल जेल (अदालिया जेल) में बंद हैं.

बहरहाल यह तो सबको पता है कि आसिम मुनीर के लिए इमरान खान को सलाखों के पीछे रखना एक पर्सनल लड़ाई है. उनकी दुश्मनी सालों पुरानी है. लेकिन यह सिर्फ़ पर्सनल कड़वाहट नहीं है. मुनीर की पावर को पक्का करने के लिए पूरे सिस्टम को बदल दिया गया है, और ये तब से हुआ है जब से खान एक एंटी-एस्टैब्लिशमेंट आवाज़ के तौर पर उभरे और जेल गए.

कॉन्स्टिट्यूशनल बदलावों के बाद, जिसने उन्हें सुप्रीम बना दिया, उन्हें लाइफटाइम मिलिट्री कंट्रोल और इम्युनिटी दे दी, यहां तक कि खान के साथ कोर्ट के ऑर्डर पर हर हफ़्ते होने वाली मीटिंग भी मना कर दी गईं. मैसेज ज़ोरदार और खतरनाक है.

इमरान खान का संघर्ष पाकिस्तान में पठान-पंजाब पावर डायनामिक्स को भी छूता है. मुनीर के कामों से पता चलता है कि इमरान खान का डर उनके मन में है, जो पठान लीडर हैं और जिनका असर और पॉपुलैरिटी उनके अधिकार को चुनौती देती है और पावर पर उनकी पकड़ के लिए खतरा है.

इसलिए, जब खान ने दावा किया कि 'एक आदमी, असीम मुनीर', जो साफ तौर पर अपनी पावर की हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो यह उनके समर्थकों के बीच खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी है, क्योंकि उनके गायब होने और इससे भी बुरी खबरें आ रही हैं.

इस बीच, सरकार चुप रही, सिर्फ़ जेल अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि खान 'अच्छी सेहत में हैं'. लेकिन इससे ये सवाल उठते हैं कि अगर वह ज़िंदा हैं और अच्छी सेहत में हैं, तो 24 दिनों में किसी ने उनसे बात क्यों नहीं की, और उनसे सभी विज़िटर्स से मिलने से क्यों मना किया जा रहा है? इसलिए, 5 नवंबर का खान का ट्वीट बहुत ज़रूरी है.