'पाकिस्तान हो चुका है दिवालिया, आतकंवाद बन गया हमारा मुकद्दर', रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान इस समय सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है. इस बात का कबूलनामा खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Pakistan Defense Minister Khwaja Asif) ने किया है. ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं. आतंकवाद हमारा मुकद्दर बन गया है. उन्होंने कहा कि नौकरशाहों और राजनेताओं की बड़ी गलतियों की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, बल्कि हो चुका है. हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं. ख्वाजा आसिफ ने अपने भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनकी वजह से आतंकवाद पाकिस्तान में फिर से लौट रहा है. इमरान खान ने ऐसा खेल खेला है कि आतंकवाद हमारा मुकद्दर बन गया है. मौजूदा स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक दिवालिया देश के निवासी हैं.

खुद को गिरफ्तारी से बचा रहा है इमरान

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान अपने समर्थकों को घरों से बाहर आने और जेल जाने के लिए उकसा रहे हैं, जबकि वह खुद अपने घर में बैठे हैं और गिरफ्तारी का विरोध करने के उद्देश्य से अपने खिलाफ मामलों पर अदालतों के समक्ष जमानत याचिका दायर करते रहते हैं. आसिफ ने कहा कि इमरान कायर की तरह अपने घर में छिपा हुआ है. वह अदालतों से जमानत मांग रहा है, बूढ़े और बीमार होने का बहाना बनाकर खुद को गिरफ्तार होने से बचा रहा है.

