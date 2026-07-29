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'वो भारत जैसे दुश्मन हैं..'! PoK में 32 प्रदर्शनकारियों की मौतों पर ख्वाजा आसिफ ने क्यों उगला जहर? जानें क्या है पूरा मामला

PoK में 32 प्रदर्शनकारियों की मौत पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के विवादित बयान और वहां सुलग रहे खूनी संघर्ष का पूरा सच क्या है, पाकिस्तानी मंत्री ने प्रदर्शनकारियों की तुलना भारत से क्यों की, आइए इस बारे में जान लेते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 29, 2026, 08:58 PM IST

'वो भारत जैसे दुश्मन हैं..'! PoK में 32 प्रदर्शनकारियों की मौतों पर ख्वाजा आसिफ ने क्यों उगला जहर? जानें क्या है पूरा मामला

Image Credit: Social Media

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पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इस वक्त गंभीर मानवीय और राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा है. क्षेत्र के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना खुलेआम बल प्रयोग कर रही है. इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है. उन्होंने PoK के प्रदर्शनकारियों की तुलना सीधे तौर पर भारत से करते हुए उन्हें देश का 'दुश्मन' करार दिया है. 

PoK में खून-खराबा और ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान

सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ यह कहते हुए दिखे कि वे PoK के आंदोलनकारियों को भारत की श्रेणी में रखते हैं. यह बयान तब सामने आया जब रावलकोट क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूर गोलीबारी के बाद 32 निर्दोष कश्मीरी प्रदर्शनकारियों की जान चली गई.  अपनी ही जनता पर हो रहे अत्याचार का बचाव करने के बजाय इस जिम्मेदार मंत्री ने उन्हें दुश्मन बता दिया. इससे यह साफ होता है कि पाकिस्तान की तानाशाही मानसिकता अभी भी कायम है.

ये भी पढ़ें- आखिर कैसे बना था PoK? किसका है शासन, कौन लेता है फैसले, जानिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पूरी कहानी

5 जून से सुलग रहा है PoK, अब तक 90 से ज्यादा मौतें

स्थानीय स्तर पर सुलग रही यह आग कोई नई नहीं है. पिछले 5 जून से PoK में लगातार हिंसक प्रदर्शन और झड़पें जारी हैं. इनकी चपेट में आकर अब तक 90 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मीरपुर शहर से सामने आए दिल दहला देने वाले वीडियो और तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. इन वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी सरेआम नागरिकों पर गोलियां बरसा रहे हैं और उनके शवों को गाड़ियों में लादकर ले जा रहे हैं. सड़कों पर बिखरे खून और टूटी हुई मोटरसाइकिलों से इस जंग का अंदाजा लगाया जा सकता है.

JAAC क्या है, आंदोलन को कैसे कर रहा कंट्रोल?

इस पूरे आंदोलन की अगुवाई करने वाला प्रमुख संगठन 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) रहा है. इस संगठन ने क्षेत्र में लगातार हो रहे मानवाधिकारों के हनन और प्रशासनिक दमन के खिलाफ आवाज बुलंद की थी. इसके बाद, इस्लामाबाद की सरकार बौखलाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया. बता दें, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का शिकार होने वाले अधिकांश लोग इसी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता थे. इस खूनी संघर्ष में कई लोग मारे गए. उनमें JAAC के संस्थापक सदस्य उमर नाजीर के छोटे भाई उस्मान नाजीर भी शामिल हैं. इसके बाद से स्थानीय जनता में आक्रोश और भी ज्यादा भड़क गया है.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

'यह हमारी अपनी जमीन है'

पाकिस्तानी मीडिया और सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही या बाहरी बताया गया. इस प्रोपेगैंडा पर पलटवार करते हुए JAAC ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे किसी के घर में जबरन घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह उनकी अपनी जन्मभूमि है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है. संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे अपने अपनों के शव भले ही उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार द्वारा बोई जा रही इस नफरत और जुल्म का उसे आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतना होगा.

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