Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. इसके चलते दोनों देशों के बीच जंग से पहले का तनाव पसरा हुआ है. पाकिस्तान की तरफ से रोजाना भारत के हमला बोलने का खौफ जताया जा रहा है. ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है. पाकिस्तान ने शनिवार को सतह से सतह पर हमला करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है. इस मिसाइल को भारत पर हमला करने वाले अफगानिस्तान के लुटेरे शासक अहमद शाह अब्दाली के नाम अब्दाली वैपन सिस्टम (Abdali Weapon System) रखा गया है, जिसके 450 किलोमीटर की रेंज तक वार करने का दावा इस्लामाबाद ने किया है. इस्लामाबाद ने शनिवार को दावा किया कि इस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण INDUS मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान किया गया है. सूत्रों का कहना है कि भारत की तरफ से इस मिसाइल टेस्ट को पड़ोसी देश की तरफ से उकसावे की कार्रवाई बताया गया है.

क्या दावा किया है पाकिस्तान सरकार ने

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को ऑफिशियल बयान में इस मिसाइल टेस्ट की घोषणा की है. बयान में कहा,'यह लॉन्च अपनी सेना को किसी भी ऑपरेशन के लिए रेडी रखने और अपने अहम टेक्निकल पैरामीटर्स को आंकने लिए किया गया है, जिसमें मिसाइलों का एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और उन्नत गतिशीलता सुविधाएं शामिल हैं.' इसमें आगे कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मिलिट्री चीफ ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारियों को लेकर पूरा विश्वास जताया है.

#Pakistan today conducted a successful training launch of the Abdali Weapon System—a surface-to-surface missile with a range of 450 kilometers—as part of the military exercise Ex INDUS. pic.twitter.com/Kqt3gZeLa2