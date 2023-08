पाकिस्तान में 274 मीटर की ऊंचाई पर अटकी केबल कार, 6 स्कूली बच्चों समेत 8 लोगों की जान फंसी, देखें Video

डीएनए हिंदी: Pakistan Viral Video- पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में 6 बच्चों समेत 8 लोगों की जान करीब 274 मीटर (करीब 900 फुट) की ऊंचाई पर खतरे में पड़ गई है. ये सभी एक केबल कार में सवार हैं, जो उफनती हुई पहाड़ी नदी के ऊपर घाटी के बीचोबीच अटक गई है. रेस्क्यू के लिए पाकिस्तानी सेना को बुलाया गया है, जिसके सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर केबल कार से बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबर लिखने तक इसमें सफलता नहीं मिली है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया है, जिसमें सेना का एक हेलीकॉप्टर केबल कार के आसपास उड़ रहा है और उसमें से एक सैनिक रस्सी के जरिये नीचे लटककर केबल कार तक पहुंचने की कोशिश करता दिख रहा है.

स्कूल जा रहे थे बच्चे और उनकी टीचर

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना खैबर पख्तूनख्वाह के बट्टाग्राम की अलाई तहसील इलाके में हुई है. केबल कार में स्कूली बच्चे और उनकी 2 टीचर सवार हैं. ये लोग रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे केबल कार में बैठकर गहरी घाटी पार कर रहे थे. केबल कार में मौजूद एक टीचर ने मीडिया को फोन पर बताया कि इसके जरिये रोजाना करीब 150 बच्चे घाटी पार कर स्कूल जाते हैं. यह केबल कार एक प्राइवेट कंपनी की है, जिसे यहां नदी पर पुल नहीं बन पाने के कारण केबल कार चलाने की अनुमति मिली हुई है.

Pakistan Army's SSG team dispatched to rescue people stuck in #Battagram chairlift. The cable hangs in the middle of a deep ravine surrounded by stunning mountains, where cable cars are frequently used to connect remote villages and towns. pic.twitter.com/0B3lYINltZ