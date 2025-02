Bomb Blast in Pakistan: पाकिस्तान में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी हमले के अलर्ट के बीच एक जगह बम धमाका हुआ है. खैबर पख्तूनख्वा के नौशहरा शहर के पास अखोरा खट्टक में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर आत्मघाती हमलावर ने बम विस्फोट कर दिया है, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और कई दर्जन घायल हुए हैं. इस बम धमाके को पाकिस्तानी सेना के लिए सिरदर्द बने पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस धमाके में हामिद उल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया है. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-S) के प्रमुख हामिद 'तालिबान का पिता' कहलाने वाले मौलाना समीअल हक हक्कानी का बेटा था. इसके अलावा यह भी खास बात है कि बम धमाका जिस जगह हुआ है, वहां से लाहौर शहर महज 450 किलोमीटर दूर है. लाहौर में इस धमाके के समय अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैच खेला जा रहा था. इस धमाके ने पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पहले नमाज पढ़ी, फिर कर दिया धमाका

अखोरा खट्टक शहर में शुक्रवार को आत्मघाती हमलावर ने जुमे की नमाज के ठीक बाद विस्फोट किया है. दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे की मस्जिद के बाहर किए गए इस आत्मघाती हमले में मौलाना हामिद उल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया है, जो मदरसा प्रमुख थे. रॉयटर्स के मुताबिक, आत्मघाती हमलावर ने पहले सभी के साथ मस्जिद के मुख्य हॉल में जुमे की नमाज अदा की. नमाज खत्म होने के ठीक बाद उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. इस विस्फोट की चपेट में हामिद उल हक हक्कानी भी आ गए.

#Pakistan : Suicide blast during Friday prayers at Darul Uloom Haqqania, Akora Khattak. JUI-S chief Maulana Hamid-ul-Haq among the injured. Over 10 casualties reported. This madrassa is significant as it has produced top Taliban leaders, including Mullah Omar and Sirajuddin… pic.twitter.com/sc0Mfe524g