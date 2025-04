Pakistan Army Chief on Hindus: पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर (General Asim Munir) ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है. मुनीर ने 1947 में भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाने वाले दो-राष्ट्र के सिद्धांत की भी तरफदारी की और कहा कि हम हिंदुओं से बेहद अलग हैं. मुनीर ने विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में आयोजित सम्मेलन में बलूचिस्तान के विद्रोह का भी जिक्र किया और उसे लेकर भारतीय सेना को चुनौती दी. साथ ही मुनीर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान कश्मीर में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ेगा.

आइए आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने क्या-क्या कहा है-

1. भारत की 13 लाख की सेना पाकिस्तान को नहीं डरा सकी

जनरल असीम मुनीर ने बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह का जिक्र करते हुए भारतीय सेना पर तंज कसा. उन्होंने कहा,'पाकिस्तान को जब भारत की 13 लाख की सेना नहीं डरा सकी तो कुछ आतंकी उसकी नियति नहीं बदल सकते. पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को अलगाववादी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकती.'

2. कश्मीर को बताया इस्लामाबाद के गले की नस

जनरल मुनीर ने कश्मीर के मुद्दे पर भी अपनी स्पीच में आक्रामक रुख दिखाया. उन्होंने कहा,'हमारा रुख पूरी तरह स्पष्ट है. कश्मीर का मुद्दा इस्लामाबाद के गले की नस था और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान इस मुद्दे को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा कश्मीर के लोगों का समर्थन करता रहेगा.'

Pakistan Army Chief General Asim Munir spews hate against #Hindus and propagates the #TwoNationTheory, which failed in 1971 when Bangladesh got independence from Pakistan. He asserts that children must be taught such "falsehoods" since it's easier to brainwash youth. Shameful!