पाकिस्तान: मियांवली एयरबेस में फियादीन हमलावरों का कोहराम, जलाए फाइटर प्लेन, 3 आतंकी ढेर

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के मियांवली एयर फोर्स बेस में हथियारबंद फियादीन हमलावर घुस गए हैं. आत्मघाती हमलावरों ने अपनी शरीर पर बम बांधा है और बड़ी संख्या में हथियार लेकर पहुंचे हैं. उन्होंने पाकिस्तानी वायु सेना के बेस पर जमकर फायरिंग की है. हर तरफ धुआं उठता नजर आ रहा है. आतंकियों ने वायु सेना के 3 लड़ाकू विमानों में आग लगा दी है. 3 आतंकी भी सैन्य कार्रवाई में मारे गए हैं.

पंजाब के मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर शनिवार सुबह आतंकी हमला हुआ है. पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डे पर भीषण गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी जा रही हैं. कई आत्मघाती हमलावरों सहित कई भारी हथियारों से लैस जिहादियों ने धावा बोल दिया है. मियांवाली का पूरा इलाका कांप गया है. आतंकी दनादन गोलीबारी कर रहे हैं.



Terrorists attack on the Pakistan Air Force base in Mianwali.



