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दिन में बस 15 जहाज पार कर सकेंगे होर्मुज स्ट्रेट? लेबनान पर इजराइली हमलों के बीच ईरान ने रखी नई शर्त

ईरान ने सीज़फायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सामान्य तौर पर खोलने से इनकार कर दिया है. ईरान ने शर्त रखी है कि सीज़फायर के दौरान दिन में केवल 15 जहाज ही होर्मुज स्ट्रेट से गुज़र सकेंगे.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 10, 2026, 07:00 AM IST

दिन में बस 15 जहाज पार कर सकेंगे होर्मुज स्ट्रेट? लेबनान पर इजराइली हमलों के बीच ईरान ने रखी नई शर्त

ईरान ने सीज़फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर नई शर्त रखी है. 

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अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीज़फायर लेबनान पर इजरायली हमलों के चलते कमज़ोर होता दिख रहन हमलों के विरोध में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया. अब इस सीज़फायर में होर्मुज स्ट्रेट किसके लिए खुलेगा, कितने जहाज गुजर हो सकेंगे, इसे लेकर भी ईरान ने शर्तें रख दी हैं. 

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की नई शर्तें

इजरायली हमलों के विरोध में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति देने के 24 घंटे के अंदर इसे दोबारा बंद कर दिया. अब सीज़फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान ने नई शर्तें रखी हैं. पहली शर्त ये है कि एक दिन में अधिकतम 15 जहाज ही होर्मुज स्ट्रेट से गुज़र सकेंगे. वहीं, होर्मुज स्ट्रेट से वही जहाज गुज़र सकेंगे जिनके पास ईरान की सेना IRGC का अप्रूवल होगा. अप्रूव्ड जहाजों को सुरक्षित पैसेज देने की जिम्मेदारी भी IRGC की होगी. ईरान ने साफ किया है कि सीज़फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को सामान्य तौर पर नहीं खोला जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः Ceasefire के बीच इजरायल ने लेबनान पर 10 मिनट में दागे 100 मिसाइल, जवाब में ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट

ईरान की दूसरी बड़ी शर्तें क्या हैं

- ईरान की मांग है कि ईरान की विदेश में रखी जो संपत्तियां फ्रीज़ हैं उन्हें सीज़फायर खत्म होने से पहले रिलीज़ किया जाए.
- युद्ध की समाप्ति को यूनाइटेट नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिजॉल्यूशन के तहत मान्यता मिले.
- अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपनी सेना न बढ़ाए.

ईरान ने दोबारा क्यों बंद किया होर्मुज स्ट्रेट

7 अप्रैल की शाम (भारतीय समय में 8 अप्रैल की सुबह) जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का एलान किया था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलता है तो अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने की सहमति इस शर्त पर दी थी कि अमेरिका और इजरायल ईरान और उसके सहयोगियों पर हमला नहीं करेंगे. इस वार्ता में पाकिस्तान प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि सीज़फायर में लेबनान शामिल है.

इजरायल ने ये मानने से इनकार कर दिया कि सीज़फायर में लेबनान शामिल था. इसके बाद इजरायल ने लेबनान में कई हमले किए. इजरायल ने 10 मिनट के अंदर 100 मिसाइल लेबनान में दागे. इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इसके विरोध में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया.

होर्मुज स्ट्रेट से पूरी दुनिया की डेली ऑयल सप्लाई का 20 प्रतिशत गुज़रता है. अगर ये लंबे समय तक बंद रहा तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा.

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