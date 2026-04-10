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दो दिन में होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रे केवल 10 जहाज, बौखलाए ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी

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दो दिन में होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रे केवल 10 जहाज, बौखलाए ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नई शर्तें रख दी हैं. इन शर्तों पर पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है. ट्रंप ने ईरान पर सीज़फायर की शर्तों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 10, 2026, 11:35 AM IST

दो दिन में होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रे केवल 10 जहाज, बौखलाए ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने सीज़फायर की शर्तों का उल्लंघन किया है. फोटो- AI जनरेटेड

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ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर के एलान के बाद जहां लग रहा था कि अब होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा और तेल की बढ़ती कीमत से पूरी दुनिया को राहत मिलेगी. इजरायल ने सीज़फायर में लेबनान के शामिल होने से इनकार कर दिया और 10 मिनट के अंदर लेबनान पर 100 मिसाइल दाग दिए. इससे नाराज़ ईरान ने होर्मुज़ दोबारा बंद किया और सीज़फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए नई शर्तें रख दीं. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आपत्ति जताई है.

टैंकरों से किराया लिया तो अच्छा नहीं होगाः ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज़फायर की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दो दिन में होर्मुज स्ट्रेट से केवल 10 जहाजों को गुज़रने दिया गया है. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों को गुज़रने देने की दिशा में ईरान बहुत खराब काम कर रहा है. यह बेईमानी है. हमारी ये डील नहीं हुई थी.' ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अब ईरान साथ दे या न दे, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि तेल सप्लाई सामान्य हो जाए.

40 दिन में कितनी सप्लाई ठप हुई

होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की डेली तेल सप्लाई का 20 प्रतिशत तेल गुज़रता है. लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन. 40 दिन में कुल 800 मिलियन बैरल की ग्लोबल सप्लाई ठप हुई है. भारत समेत कुछ देशों के लिए स्ट्रेट खुला था, लेकिन उन देशों में हुई सप्लाई कुल सप्लाई के मुकाबले बहुत कम था. सप्लाई के ठप होने से कई देशों में एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है. पाकिस्तान, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों ने एनर्जी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. सप्लाई ठप होने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं. इसका असर से उन देशों को भी महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ रहा है जिनके पास तेल सप्लाई का संकट नहीं है. यानी, होर्मुज के बंद होने का असर दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है. अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है.

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या हैं ईरान की शर्तें

ईरान ने साफ किया है कि होर्मुज स्ट्रेट फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति में नहीं लौटेगा. ईरान ने सीज़फायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए नई शर्तें रखी हैं. इन शर्तों में दिन में केवल 15 टैंकरों को पास देना और होर्मुज से गुज़रने के लिए ईरान की सेना की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

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