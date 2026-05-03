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अदन की खाड़ी में तेल टैंकर का अपहरण कर उसे सोमालिया की ओर मोड़ा गया, बचाने के प्रयास जारी

अदन की खाड़ी के पास यमन के तट से दूर टोगो के झंडे वाला तेल टैंकर यूरेका अचानक हमलावरों के कब्जे में आ गया. बताया जा रहा है कि हथियारबंद लोगों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में लिया और दिशा बदलकर सोमालिया की ओर मोड़ दिया. फिलहाल तटरक्षक बल टैंकर और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 03, 2026, 09:59 AM IST

अदन की खाड़ी में तेल टैंकर का अपहरण कर उसे सोमालिया की ओर मोड़ा गया, बचाने के प्रयास जारी

Oil Tanker Hijacked off Yemen . (Photo AI)

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अदन की खाड़ी में यमन के तट से दूर एक तेल टैंकर का अज्ञात हमलावरों ने अपहरण कर लिया और उसे सोमालिया की ओर मोड़ दिया. तटरक्षक बल ने टैंकर का पता लगा लिया है और उस पर नजर रखी जा रही है. यमन के तटरक्षक बल ने बताया कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. यमन सरकार अंतरराष्ट्रीय सहायता से टैंकर को छुड़ाने के लिए प्रयासरत है.

एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने यमन के शबवा प्रांत के पास टोगो के झंडे वाले तेल टैंकर "यूरेका" पर हमला किया. हमलावर जबरन जहाज पर चढ़ गए, उस पर नियंत्रण कर लिया और उसे सोमाली तट की ओर मोड़ दिया.

तटरक्षक बल ने बताया कि टैंकर का स्थान निर्धारित कर लिया गया है. हम उस पर नजर रख रहे हैं और हमलावरों से टैंकर को छुड़ाने और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं. फिलहाल, चालक दल के सदस्यों की संख्या या उनकी राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है.

सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए लाइबेरियाई ध्वज वाले जहाज पर कम से कम 15 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं. मरीन ट्रैफिक वेबसाइट के अनुसार, यूरेका एक टोगोलेस ध्वज वाला तेल टैंकर है जिसे मार्च के अंत में संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह में खोजा गया था.

समुद्री डकैती का खतरा

2000 के दशक में सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती आम बात थी, जो 2011 में चरम पर पहुंच गई, जब सैकड़ों जहाजों पर हमले की खबरें आईं. अंतरराष्ट्रीय नौसेना की तैनाती और जहाजरानी कंपनियों द्वारा अपनाई गई नई सुरक्षा रणनीतियों ने इन घटनाओं को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन हाल के हफ्तों में हमले फिर से बढ़ गए हैं, जिससे अदन की खाड़ी और सोमाली तट पर समुद्री डकैती का खतरा फिर से बढ़ गया है.

यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन, ऑपरेशन अटलांटा की एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल के अंत में तीन हमले दर्ज किए गए. पिछले महीने, गरकाद बंदरगाह से सक्रिय समुद्री लुटेरों ने एक टैंकर पर भी कब्जा कर लिया था.

28 फरवरी से अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने इस क्षेत्र में जहाजरानी को पहले ही प्रभावित कर दिया है. हालांकि, शनिवार को हुई अपहरण की घटना का इस संघर्ष से सीधा संबंध होने का कोई संकेत नहीं है. सोमालिया के उत्तरपूर्वी राज्य पुंटलैंड में सक्रिय नए समुद्री लुटेरे गिरोहों की खबरों ने सुरक्षा बलों के बीच चिंता बढ़ा दी है. यमनी सरकार अंतरराष्ट्रीय समर्थन से अब टैंकर को छुड़ाने की कोशिश कर रही है.

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