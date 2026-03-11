ईरान या US नहीं, उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा उस देश को होगा जिसकी नैया डुबाने पर तुले थे ट्रंप

ईरान और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं. इस भिड़ंत की जद में मिडिल ईस्ट के कई देश आ गए. इसका सीधा असर पड़ा दुनिया के कई देशों में तेल की सप्लाई पर. भारत समेत कई देश स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित न हो. इस बीच रूस एक ऐसा देश है जिसे इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है.

ईरान और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं. इस भिड़ंत की जद में मिडिल ईस्ट के कई देश आ गए. इसका सीधा असर पड़ा दुनिया के कई देशों में तेल की सप्लाई पर. भारत समेत कई देश स्ट्रेट ऑफ होर्मूज के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित न हो. इस बीच रूस एक ऐसा देश है जिसे इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है.

Iran-US लड़ाई से पहले ट्रंप ने क्या किया

राष्ट्रपति पद दोबारा संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के तेल कारोबार पर हमला करना शुरू किया. ट्रंप का दावा है कि तेल व्यापार से मिलने वाले पैसे से रूस अपने युद्ध की फंडिंग करता है. रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे बड़े देशों को ट्रंप ने टैरिफ की चेतावनी दी. भारत पर भारी टैरिफ लगाया और रूस की दो तेल कंपनियों को प्रतिबंधित भी कर दिया. महीनों चले नेगोसिएशंस के बाद इस साल फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हुए. रूस के प्रतिबंधों का पालन करते हुए भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने का फैसला किया.

Russian Oil पर एक महीने के अंदर बदला प्लान

अमेरिका से डील के बाद भारत ने दूसरे देशों से तेल की आपूर्ति का प्लान बनाया. अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों से तेल की आपूर्ति शुरू की. ये ऐसे ही चलता अगर अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमले न किए होते. इस हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ बंद कर दिया. इस स्ट्रेट ऑफ हर्मूज़ से गुज़रकर ही मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों से सामान पूरी दुनिया में जाता है. तेल सप्लाई रुक गई. आखिर में अमेरिका को भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट देनी पड़ी. इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस से ये भी कहा कि अगर रूस तेल की ग्लोबल सप्लाई बनाए रखने में मदद करेगा तो वह रूसी तेल से प्रतिबंध हटा देगा.

US ने ही दे दी Russia को लाइफ़लाइन

रूस के रेवेन्यू के बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स में उसका तेल कारोबार शामिल है. भारत-चीन जैसे बड़े ऑयल कन्ज्यूमर देश रूस से तेल खरीदते रहे हैं. लेकिन अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. रूस का फ्यूल रेवेन्यू साल 2020 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया.एक तरफ रूस जहां अपने नुकसान का आकलन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इज़रायल ने मिलकर रूस को एक नई लाइफ़लाइन दे दी. ईरान पर हमले का सीधा असर तेल सप्लाई पर पड़ा. तेल की कीमतें बढ़ने लगीं, तभी अमेरिका ने रूस से ग्लोबल तेल सप्लाई बनाए रखने के लिए मदद मांगी.

अब रूस बढ़ी हुई कीमतों पर अपना तेल बेच सकता है. इससे उसके पुराने नुकसान की भरपाई भी होगी और अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो हो सकता है रूस इस मौके से बड़ा फायदा भी कमा ले.

