FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

Bihar Election 2025: कौन हैं तेजप्रताप की साली करिश्मा राय? जिन्हें परसा से टिकट देकर तेजस्वी ने एक तीर से साधे दो निशाने

बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर ले आएं ये 7 चीजें, 13 गुना बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगी सुख समृद्धि और धन

Nestle Layoffs: प्रॉफिट के बावजूद 16000 लोगों को Fire करेगा Nestle, ये रही असली वजह...

न कपूर न बच्चन! ये है बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली; जिसके पास है 10,000 करोड़ की संपत्ति

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

जब खाकी की शेरनी बनी 'कश्मीर की कली', डेनिम स्कर्ट में दिखा IPS नवजोत सिमी का ग्लैमरस अंदाज

जब खाकी की शेरनी बनी 'कश्मीर की कली', डेनिम स्कर्ट में दिखा IPS नवजोत सिमी का ग्लैमरस अंदाज

Homeदुनिया

दुनिया

Nestle Layoffs: प्रॉफिट के बावजूद 16000 लोगों को Fire करेगा Nestle, ये रही असली वजह...

Nestle Layoffs News:जल्द ही नेस्ले हजारों लोगों को नौकरी से निकालने वाला है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कंपनी नए सीईओ फिलिप नवरातिल के नेतृत्व में अपने परिवर्तन को गति देना चाहती है, जिन्होंने सितंबर की शुरुआत में कार्यभार संभाला था।

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 16, 2025, 04:13 PM IST

Nestle Layoffs: प्रॉफिट के बावजूद 16000 लोगों को Fire करेगा Nestle, ये रही असली वजह...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Nestle Layoffs News: नेस्प्रेस्सो, किट कैट, जैसे ब्रांडों के लिए कस्टमर्स के बीच अपनी खास पहचान रखने वाली स्विस खाद्य और पेय प्रदार्थों की दिग्गज कंपनी नेस्ले ने गुरुवार को एक ऐसी घोषणा की जिससे बाजार में खलबली मच गई है. नेस्ले की तरफ से कहा गया है कि वह अगले दो वर्षों में दुनिया भर में 16,000 नौकरियों में कटौती करेगी. ध्यान रहे कंपनी द्वारा यह कदम एक ऐसे समय पर उठाया गया है, जब कंपनी नए सीईओ फिलिप नवरातिल के नेतृत्व में अपने बदलाव को गति देना चाहती है, जिन्होंने सितंबर की शुरुआत में कार्यभार संभाला था.

कुर्सी संभालते ही क्या बोले थे नए सीईओ?

नवरातिल ने एक बयान में कहा था कि, 'दुनिया बदल रही है और नेस्ले को तेज़ी से बदलाव की ज़रूरत है.' उन्होंने आगे कहा था कि नौकरियों में कटौती 'कर्मचारियों की संख्या कम करने और बदलते बाज़ार हालात के बीच संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए कठिन लेकिन ज़रूरी फ़ैसलों' का हिस्सा है.

किसकी जाएगी नौकरी?

नवरातिल के बयान के बाद जो बातें बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक, जिन 16,000 नौकरियों में कटौती की जा रही है, उनमें से 12,000 सफ़ेदपोश पद हैं. नेस्ले को उम्मीद है कि इस कटौती से एक अरब स्विस फ़्रैंक की बचत होगी, जो शुरू में नियोजित बचत से दोगुनी है.

बताया यह भी जा रहा है कि ये छंटनी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े क्षेत्रों में पहले से चल रही 4,000 नौकरियों में कटौती के अतिरिक्त हैं. कंपनी ने 2027 के अंत तक अपने कुल बचत लक्ष्य को 2.5 अरब स्विस फ़्रैंक से बढ़ाकर तीन अरब स्विस फ़्रैंक कर दिया है.

गौरतलब है कि यह घोषणा नेस्ले के नौ महीने के वित्तीय परिणामों के जारी होने के साथ हुई, जिसमें बिक्री में 1.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.9 अरब स्विस फ़्रैंक (करीब 83 अरब डॉलर) दर्ज किया गया. इस अवधि के दौरान जैविक बिक्री में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 2.8 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि थी. 

नेस्ले इंडिया को हुआ था फायदा 

बताते चलें कि कंपनी की भारतीय शाखा, नेस्ले इंडिया ने भी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में साल-दर-साल (YoY) 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की. FMCG कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दूसरी तिमाही में उसे 743 करोड़ रुपये का लाभ हुआ.

नेस्ले द्वारा किये जा रहे इस बड़े फैसले पर लोगों के अलग-अलग मत हैं. विश्लेषकों ने कहा कि ये नतीजे आर्थिक दबाव और चल रहे पुनर्गठन प्रयासों, दोनों को दर्शाते हैं. नवरातिल ने नेस्ले के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय में कार्यभार संभाला है. पिछले सीईओ को सितंबर में एक ऑफिस संबंधी विवाद के चलते बर्खास्त कर दिया गया था, और कंपनी के चेयरमैन ने उम्मीद से पहले ही पद छोड़ दिया.

नेस्ले फ्रांस में 2024 में शुरू हुए बोतलबंद पानी के घोटाले से भी जूझ रही है, जिससे नए नेतृत्व पर कंपनी को स्थिर करने और निवेशकों का विश्वास बहाल करने का दबाव बढ़ गया है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा
70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा
बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी
बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी
जब खाकी की शेरनी बनी 'कश्मीर की कली', डेनिम स्कर्ट में दिखा IPS नवजोत सिमी का ग्लैमरस अंदाज
जब खाकी की शेरनी बनी 'कश्मीर की कली', डेनिम स्कर्ट में दिखा IPS नवजोत सिमी का ग्लैमरस अंदाज
Muhurat Trading: दिवाली पर खुलेगा निवेश का शुभ दरवाजा! जानिए इस बार कब और कितने बजे शुरू होगी मुहूर्त ट्रेडिंग
दिवाली पर खुलेगा निवेश का शुभ दरवाजा! जानिए इस बार कब और कितने बजे शुरू होगी मुहूर्त ट्रेडिंग
Dhanteras 2025 Daan: धनतेरस पर इन चीजों का दान करना होता है बेहद शुभ, सुख समृद्धि से भर जाता है घर
धनतेरस पर इन चीजों का दान करना होता है बेहद शुभ, सुख समृद्धि से भर जाता है घर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE