JEN Z विरोध प्रदर्शन में नेपाल की पूर्व प्रथम महिला की जलकर मौत, सेना ने संभाला मोर्चा, जानें रात से अब तक क्या-क्या हुआ

दुनिया
विरोध प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मौत की जवाबदेही की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा.
Nepal Gen-Z protests top updates: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुए जेन-जेड विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया, जो सोमवार को सड़कों पर उतर आया और एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बदल गया. प्रधानमंत्री के साथ-साथ नेपाल के राष्ट्रपति ने भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया है. मंगलवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा और राजधानी काठमांडू में सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई.
अनिश्चितकालीन कर्फ्यू के बावजूद, देश भर में अशांति जारी है और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़पें हो रही हैं. पड़ोसी देश में क्या हुआ, आइए जानते हैं-
- नेपाल सेना प्रमुख ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए नागरिकों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया.
मंगलवार को पशुपतिनाथ मंदिर में भीड़ द्वारा तोड़फोड़ की कोशिश के बाद नेपाल में सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना ने संभाल ली है.
- मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों में 19 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मौत की जवाबदेही की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा.
नेपाल सेना ने जारी अशांति के बीच सुरक्षा बलों को तैनात करने की घोषणा की है. हिंसा को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सेना ने मंगलवार सुबह 10 बजे से अपने बलों को तैनात करने की घोषणा की है.
- खबरहब की एक रिपोर्ट के अनुसार, महोत्तरी स्थित जलेश्वर जेल में प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद 570 से ज़्यादा कैदी जेल की दीवार तोड़कर भाग गए. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की पोखरा और नाखू जेलों के परिसरों में घुसपैठ की, जिसके बाद लगभग 900 कैदी भाग निकले.
नेपाल की पूर्व प्रथम महिला की काठमांडू स्थित घर में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाने से मौत
नेपाल में अराजकता और गहरी हो गई है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके घर में आग लगा दिए जाने के बाद दुखद मृत्यु हो गई. सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भड़की इस अभूतपूर्व हिंसा में अब तक कम से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल अशांति पर सीसीएस बैठक की.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना को हृदयविदारक बताया और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मेरा मन इस बात से बेहद व्यथित है कि कई युवाओं की जान चली गई. नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि सर्वोपरि है."
भारत-नेपाल सीमा पर हिंसा और आगजनी के बाद भारत और नेपाल के बीच सभी क्रॉसिंग बंद कर दी गईं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस चौकियों में आग लगा दी गई, जिसके कारण पुलिसकर्मी अपनी चौकियाँ छोड़कर भाग गए.
विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया
नेपाल में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस को भारत-नेपाल सीमा से लगे सभी जिलों में 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है. एडीजी कानून-व्यवस्था के नेतृत्व में, नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए लखनऊ में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. नागरिक तीन हेल्पलाइन नंबरों - 0522-2390257, 0522-2724010, 9454401674 - और एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर 9454401674 के माध्यम से मदद मांग सकते हैं.
- बंगाल में भी भारत-नेपाल सीमा को अलर्ट पर रखा गया है.
- हवाईअड्डे बंद होने और उड़ान संचालन पर रोक लगने के कारण गुजरात के 40 से अधिक लोग नेपाल में फंसे हुए हैं.
