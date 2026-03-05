Nepal Election: Gen Z प्रोटेस्ट के बाद पहली बार हो रहे चुनाव, जानें नेपाल में कैसे चुनी जाती है सरकार

Nepal Election: बीते साल सितंबर में हुए Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद नेपाल की सरकार गिर गई थी. नई सरकार चुनने के लिए आज 5 मार्च को नेपाल में चुनाव कराए जा रहे हैं.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह ने नेपाल चुनाव में डाला वोट. फोटो- PTI

Nepal Election: नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं. बीते साल हुए Gen Z प्रोटेस्ट के चलते प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा था. नई सरकार के लिए 5 मार्च को वोटिंग हो रही है. नेपाल के 77 जिलों के 23 हजार केंद्रों में वोटिंग जारी है. चलिए जानते हैं नेपाल में कैसे चुनी जाती है सरकार.

नेपाल में कैसे चुने जातें हैं सांसद?

मतदाता निचले सदन के 275 सदस्यों का चुनाव करेंगे. कुल सीटों में से 165 सांसद ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ (एफपीटीपी) प्रणाली के तहत चुने जाएंगे, जबकि शेष 110 सीटें Proportional Representation से भरी जाएंगी. FPTP सिस्टम के तहत जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी जीत होती है. उदाहरण के लिए भारत में जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वह FPTP व्यवस्था है.

वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इस चुनाव में जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलेगा उतनी प्रतिशत सीटें प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत पार्टी को दी जाएंगी. माने अगर एक पार्टी को 15 प्रतिशत वोट मिलते हैं तो 110 सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें उस पार्टी को मिल जाएंगी.

Gen Z प्रोटेस्ट में क्या हुआ था?

8-9 सितंबर 2025 को हुए जेन जी आंदोलन में 77 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया था. इस आंदोलन के दौरान निजी और सार्वजनिक संपत्ति को 84 अरब नेपाली रुपए से अधिक का नुकसान हुआ. विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद देश की राजनीतिक दिशा पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा था. हालांकि, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए कदम उठाया और नए चुनावों की घोषणा की.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने की बिना डरे वोट डालने की अपील

कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने नागरिकों से बिना किसी डर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है. वोटरों को दिए एक मैसेज में चुनाव आयुक्त भंडारी ने कहा कि चुनाव कराने और उन्हें मैनेज करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने वोटरों को अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया.

भंडारी ने कहा, "क्योंकि चुनाव शासन के एक रिप्रजेंटेटिव सिस्टम की नींव हैं और लोगों को अपनी पसंद के रिप्रजेंटेटिव के जरिए शासन करने के अधिकार को वैधता और भरोसा देते हैं, इसलिए मैं सभी वोटरों से ईमानदारी से गुजारिश करता हूं कि वे गुरुवार को अपने-अपने पोलिंग सेंटर पर आएं और पूरे भरोसे के साथ अपना वोट डालें."

उन्होंने आगे कहा कि कमीशन यह पक्का करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि चुनाव साफ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और डर मुक्त माहौल में हों.

