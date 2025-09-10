Add DNA as a Preferred Source
अंतर्राष्ट्रीय खबरें

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी

Nepal Protest: नेपाल में हालात खराब दिन-ब-दिन खराब हो रहे हैं, बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर सोमवार से युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 10, 2025, 05:15 PM IST

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी

MEA on Nepal Situation: 

Add DNA as a Preferred Source

Nepal Protest Update: नेपाल में हालात खराब दिन-ब-दिन खराब हो रहे हैं, बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर सोमवार से युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसमें 19 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा घायल हो गए हैं. तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. नेपाल की मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है. 

विदेश मंत्रालय ने नेपाल की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं. 

भारतीयों के लिए एडवाइजरी

MEA ने सलाह देते हुए लिखा कि भारतीय नेपाल सरकार के आदेशों का पालन करें.  विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं. 

यह भी पढ़ें: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

विदेश मंत्रालय ने लिखा की एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते, हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे. अधिकारियों ने काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है. नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशानिर्देशों का पालन करें. 

नेपाल में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा 

बता दें कि हाल ही में नेपाल की ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, नेपाल सरकार ने फेसबुक और 'X' समेत 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, जिसके विरोध में Gen Z लोग सड़कों पर उतर गए और हालात बेहद खराब हो गए. हालांकि इस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है. लेकिन,  प्रदर्शन अब भी जारी है.  

