नेपाल में भयावह बाढ़ ही नहीं, गुजरात-महाराष्ट्र में भी 26 तारीख को हुई हजारों मौतें; जानें दुनियाभर में कैसे मनहूस साबित हुआ 26?

History of Deadliest Disaster on 26: नेपाल की बाढ़ से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के भूकंप व जलप्रलय तक, इतिहास में 26 तारीख को कई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं दर्ज हैं. जानिए क्यों दुनिया भर में इस तारीख को सबसे मनहूस माना जाता है.

History of Deadliest Global Disaster on 26: नेपाल में 26 अगस्त 2026 को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगियां छिन ली. इस प्राकृतिक घटना के बाद एक बार फिर यह बहस छिड़ गई कि क्या कैलेंडर की कोई खास तारीख आपदाओं का पर्याय बन सकती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसे महज एक इत्तेफाक माना जाता है, लेकिन जब इतिहास के पुराने पन्नों को पलटा जाए है, तो 26 अंक और तारीख के साथ जुड़ी कई डरावनी और झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आती हैं. दुनियाभर में जब-जब बड़ी तबाही आई, तो अक्सर तारीखों के फेर में 26 अंक सामने दिखा है. आइए उन ऐतिहासिक त्रासदियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इस तारीख को इतिहास के पन्नों में सबसे मनहूस और दर्दनाक बना दिया.

26 तारीख को कुदरत का ऐसा कहर, जब दहल उठी धरती

26 अगस्त 2026: हाल ही में नेपाल की धरती पर आई अचानक बाढ़ और जलप्रलय ने भारी तबाही मचाई. इस भयानक आपदा में 900 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि साढ़े चार हजार से ज्यादा लोग आज भी लापता बताए जा रहे हैं. नेपाल के साथ-साथ इस त्रासदी में कई भारतीय नागरिकों के भी लापता होने की खबर ने सबको झकझोर दिया.

26 अक्टूबर 2015: दक्षिण और मध्य एशिया के हिंदुकुश क्षेत्र में 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही का मंजर दिखाया. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के विस्तृत इलाके इसकी चपेट में आए, जिसमें लगभग 400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

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26 मई 2006: इंडोनेशिया के योजीकार्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में 6.3 तीव्रता के झटकों ने चंद मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया. इस कुदरती मार में 5,700 से अधिक बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी.

26 जुलाई 2005: भारत के महाराष्ट्र राज्य, विशेषकर मुंबई शहर में मूसलाधार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए. महज 24 घंटों के भीतर 944 मिमी बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते पूरा इलाका जलमग्न हो गया और लगभग 1,094 लोगों की मौत हो गई.

26 दिसंबर 2004: हिंद महासागर की गहराइयों से उठे 9.1 तीव्रता के महा-भूकंप और उसके बाद उठी भयंकर सुनामी ने भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भीषण तबाही मचाई. इस सदी की सबसे बड़ी जल प्रलय में करीब 2.28 लाख लोग मारे गए थे.

26 दिसंबर 2003: ईरान का ऐतिहासिक बाम शहर 6.6 तीव्रता के भीषण भूकंप से खंडहर में बदल गया. इस आपदा में लगभग 31,000 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी.

25-26 मार्च 2002: अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्सों में आए लगातार भूकंपीय झटकों ने व्यापक पैमाने पर बर्बादी फैलाई, जिसमें करीब 1,800 लोगों की जान चली गई.

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26 जनवरी 2001: भारत के गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 7.6 तीव्रता का महा-भूकंप आया. इस विनाशकारी झटके ने हजारों इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया और 16,000 से अधिक लोगों की जान ले ली.

26 अप्रैल 1990: चीन के छिंगहाई प्रांत में आए 7 तीव्रता के भूकंप ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई.

26 नवंबर 1987: इंडोनेशिया के पंतार इलाके में 6.5 तीव्रता के भूकंप के बाद उठी घातक सुनामी ने लगभग 125 लोगों को अपनी आगोश में ले लिया.

26 मई 1983: जापान के उत्तरी सागर तटीय इलाकों में 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण भयानक सुनामी आई, जिसमें 104 लोगों की मौत हो गई.

26 जुलाई 1963: तत्कालीन यूगोस्लाविया (अब उत्तरी मैसेडोनिया) के स्कोप्जे शहर में आए 6.1 तीव्रता के भूकंप ने पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया और 1,070 लोगों की जान चली गई.

