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1993 की वह बाढ़ जब कांप गई थी नेपाल की धरती... चारों तरफ था तबाही का खतरनाक मंजर, 1300+ लोगों की हुई थी मौत

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1993 की वह बाढ़ जब कांप गई थी नेपाल की धरती... चारों तरफ था तबाही का खतरनाक मंजर, 1300+ लोगों की हुई थी मौत

Nepal Flash Flood History: 1993 के उस सबसे भयानक जलप्रलय की कहानी, जब नेपाल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी. जानिए 1978 से लेकर अब तक नेपाल की विनाशकारी बाढ़ का पूरा इतिहास.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 27, 2026, 12:13 PM IST

1993 की वह बाढ़ जब कांप गई थी नेपाल की धरती... चारों तरफ था तबाही का खतरनाक मंजर, 1300+ लोगों की हुई थी मौत

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  • जुलाई 1993 में नेपाल में आया था सबसे भयंकर जलप्रलय
  • 24 घंटों के भीतर 540 मिमी रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज हुई
  • बागमती बेसिन की बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची
  • कमजोर भौगोलिक बनावट और अत्यधिक मानसूनी बारिश के कारण आई थी आपदा

नेपाल की भौगोलिक बनावट हमेशा से प्रकृति के अनोखे और कभी-कभी बेहद खतरनाक रूपों की गवाह रही है. हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलने वाली नदियां, ढलान वाले रास्ते और लगातार बदलता मौसम इस देश को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील बनाते हैं. हाल ही में रासुवा जिले में तिब्बत सीमा के पास अचानक आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 750 से ज्यादा लोग लापता हैं. इस ताजा आपदा ने पुरानी डरावनी यादें ताजा कर दी हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तो नेपाल की धरती ने इससे भी कई गुना ज्यादा भयावह जलप्रलय झेले हैं.
साल 1993 का वह ऐतिहासिक और सबसे भयानक जलप्रलय आज भी नेपाल के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जब 24 घंटों के भीतर रिकॉर्ड तोड़ बारिश और मूसलाधार पानी के कहर से 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला था.

वर्ष 1993 का वो सबसे बड़ा और खौफनाक जलप्रलय

अगर नेपाल के पिछले कई दशकों के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो जुलाई 1993 (19 से 21 जुलाई के बीच) का समय देश के इतिहास का सबसे काला और विनाशकारी दौर साबित हुआ था. उस दौरान नेपाल के मध्य और दक्षिणी तराई हिस्सों में बादलों ने ऐसा तांडव मचाया कि महज 24 घंटों के भीतर 540 मिलीमीटर तक रिकॉर्डतोड़ बारिश दर्ज की गई. बागमती नदी बेसिन में आई इस अप्रत्याशित बाढ़ और पहाड़ों से टूटकर गिरे मलबे (भूस्खलन) ने बस्तियों को तहस-नहस कर दिया था. इस आपदा में आधिकारिक तौर पर 1336 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. उस भयानक हादसे में देश के प्रमुख कुलेखाणी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भारी क्षति पहुंची थी और कई बड़े पुल तथा बैराज पानी के तेज बहाव में बह गए थे.

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1978 से 1987 के बीच शुरुआती और बड़े झटके

1993 की इस महाआपदा से पहले भी नेपाल में कुदरत का कहर रुक-रुक कर बरसता रहा है. साल 1978 में तिनौ नदी बेसिन में उफान आने के कारण मैदानी इलाकों में भारी तबाही मची थी. इसके ठीक दो साल बाद यानी 1980 में कोसी नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया और निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया. यही नहीं, 1985 और 1987 के दौरान सुनकोशी नदी क्षेत्र में लगातार मानसूनी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर पहुंच गया था, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को भारी आघात लगा था.

Nepal Flash Flood History

आधुनिक युग की अन्य बड़ी और विनाशकारी आपदाएं

समय के साथ नेपाल में बाढ़ और जलप्रलय का दायरा और चौड़ा होता गया.

2008 की सप्तकोशी त्रासदी: अगस्त 2008 में उदयपुर जिले के पास सप्तकोशी नदी का पूर्वी तटबंध टूटने से नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया. इस तबाही ने न केवल नेपाल बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में भी तहलका मचा दिया था, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए थे.

2012 और 2014 का नदियों का तांडव: मई 2012 में सेती नदी में आए अचानक उफान और 2014 की मानसूनी बारिश ने पश्चिम और मध्य नेपाल के कई जिलों को बाकी दुनिया से काट दिया था.

2017 से 2024 तक का दर्द: साल 2017 और 2019 में तराई और काठमांडू घाटी बुरी तरह प्रभावित हुईं. इसके अलावा सितंबर 2024 के अंत में हुई मूसलाधार बारिश ने काठमांडू को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था, जिसमें ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ब्रिज भी बह गया था.

इसे भी पढ़ें- नेपाल में क्यों आई अचानक बाढ़, जलप्रलय ने कब-कब मचाई तबाही? 160 लोगों की हुई मौत 

2024 का वह भयावह मंजर

साल 2024 के 26 से 28 सितंबर के बीच में हुई भारी बारिश ने काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में भयंकर तबाही मचाई थी, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन के चलते 230 से अधिक लोगों की जान चली गई और राजधानी का बाकी देश से संपर्क टूट गया. इसके अलावा, भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण नेपाल-चीन को जोड़ने वाला ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ब्रिज भी बह गया था, जिससे दोनों देशों के बीच महीनों तक व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं और भारी नुकसान उठाना पड़ा.

नेपाल में बार-बार क्यों आती है ऐसी विनाशकारी तबाही?

विशेषज्ञों के मुताबिक, नेपाल की नदियां तिब्बत और चीन के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर नीचे उतरती हैं. जब ऊपरी इलाकों में अचानक भारी बारिश होती है या ग्लेशियर पिघलते हैं, तो भोटेकोशी और सुनकोशी जैसी नदियों का जलस्तर कुछ ही घंटों में कई गुना बढ़ जाता है. पानी के साथ आने वाला भारी मलबा और पहाड़ों का कमजोर होना इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके परिणामस्वरूप निचले इलाकों में भयानक बाढ़ और तबाही देखने को मिलती है.

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