नेपाल में अंतरिम सरकार पर कोई फैसला नहीं, क्या सुशीला कार्की बनेंगी पहली महिला प्रधानमंत्री?

राष्ट्रपति, सेना, राजनीतिक नेताओं और जेन जेड आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार आधी रात तक चली बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. लेकिन सूत्रों ने पीटीआई को पुष्टि की है कि युवाओं के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सुशीला कार्की को अगले सरकार प्रमुख के रूप में प्रस्तावित किया है.

नेपाल अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति के करीब पहुँच रहा है क्योंकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने की दौड़ में सबसे आगे हैं. इस अंतरिम प्रशासन द्वारा नए चुनावों की देखरेख की उम्मीद है, क्योंकि युवा समूहों के नेतृत्व में कई दिनों तक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था.

राष्ट्रपति, सेना, राजनीतिक नेताओं और जेन-जेड आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार आधी रात तक बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. लेकिन सूत्रों ने पीटीआई को पुष्टि की कि युवाओं के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सुशीला कार्की को अगले सरकार प्रमुख के रूप में प्रस्तावित किया है. नई सरकार बनाने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया: संसद भंग करना या उसे बरकरार रखना. हालाँकि, आंदोलनकारी समूह संवैधानिक ढाँचे के भीतर समाधान खोजने पर सहमत हो गया है.

कर्फ्यू में ढील लेकिन तनाव बरकरार

इस हफ़्ते की शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद संकट और गहरा गया, जिसमें कम से कम 34 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए. भ्रष्टाचार और अलोकप्रिय सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर बढ़ती आलोचनाओं का सामना कर रहे ओली ने मंगलवार को काठमांडू में सरकारी कार्यालयों पर प्रदर्शनकारियों के धावा बोलने के बाद पद छोड़ दिया.

राष्ट्रपति ने ओली का इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल को नए मंत्रिपरिषद के गठन तक कार्यवाहक पद पर बने रहने का निर्देश दिया है. स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अधिकारियों ने पूरे नेपाल में कड़े कर्फ्यू लगा दिए हैं. शुक्रवार सुबह नागरिकों को ज़रूरी सामान ख़रीदने की सुविधा देने के लिए प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा दिए गए.

गृह मंत्रालय ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील की पुष्टि की है, और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच फिर से सीमित आवाजाही की अनुमति दी गई है, जिसके बाद रात्रि कर्फ्यू फिर से शुरू हो जाएगा. काठमांडू के प्रमुख इलाकों में सरकारी इमारतों और चौराहों की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात हैं.

नेपाल संकट पर शीर्ष अपडेट

• पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया

.• राष्ट्रपति पौडेल द्वारा शुक्रवार सुबह निर्णय की घोषणा की उम्मीद.

• विरोध प्रदर्शनों में 34 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया.

• जेनरेशन जेड युवा आंदोलन भ्रष्टाचार मुक्त नेतृत्व की मांग कर रहा है.

• काठमांडू में कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील दी गई; सेना हाई अलर्ट पर है.

• भारत-नेपाल सीमा आंशिक रूप से सील है, जिससे सैकड़ों ईंधन टैंकर फंसे हुए हैं.



कार्की को प्रदर्शनकारियों का व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन सेना की ओर से प्रतिरोध के संकेत मिल रहे हैं, जिसने कथित तौर पर राजशाही समर्थक दुर्गा प्रसाद का समर्थन किया है. हालाँकि, जेनरेशन ज़ेड के नेता इस बात पर ज़ोर देते हैं कि केवल वही नेता जनता का विश्वास बहाल कर सकता है जिसका मौजूदा राजनीतिक दलों से कोई संबंध न हो. "वी नेपाली" समूह के अध्यक्ष और विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा, सुदान गुरुंग ने घोषणा की, "हम पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. अंतरिम मंत्रिमंडल हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, और युवा इसके कामकाज पर नज़र रखेंगे."



आने वाले दिन यह तय करेंगे कि नेपाल अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के साथ नई राह बनाएगा या सैन्य और राजनीतिक दबाव में आम सहमति के लिए संघर्ष जारी रखेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.