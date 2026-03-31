कौन हैं Mohammad Safa? जिन्होंने UN से दिया इस्तीफा, कहा..ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान!

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़े एक राजनयिक मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका कहना है कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का प्लान बनाया जा रहा है.

ईरान के साथ चल रही अमेरिका और इजरायल की जंग जिस ओर बढ़ रही है, वह पूरी दुनिया के लिए बेहद खौफनाक है. संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़े एक राजनयिक मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए ईरान पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी का अंदेशा जताया है.

Mohammad Safa ने छोड़ा UN प्रतिनिधि पद

मोहम्मद सफा लेबनानी मूल के हैं और वे पेट्रियटिक विजन के नुमाइंदा के तौर पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से जुड़े थे. उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर अपने इस्तीफे की जानकारी साझा की है. उन्होंने लिखा 'बहुत सोच-विचार करने के बाद, और यह साफ हो जाने के बाद कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ आला अफसर संयुक्त राष्ट्र की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि एक ताकतवर गुट की खिदमत कर रहे हैं. मैंने संयुक्त राष्ट्र में पीवीए के खास नुमाइंदे के तौर पर करने वाले अपने सभी फर्ज और उन सभी साझा कौम कमेटियों/जमातों से अपनी मेंबरी खत्म करने का फैसला किया है, जिनका मैं मेंबर हूं.

इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता और न ही उसका गवाह बन सकता हूं. अब यूएन परमाणु हथियार के संभावित इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है.

After much reflection, and after it became clear to me that some UN seniors are serving a powerful lobby and not the UN, I have decided to suspend all my duties as PVA Main Representative at the UN and from all UN committees/groups of which I am a member.



I cannot in good… pic.twitter.com/6L93K9ZP7N — Mohamad Safa (@mhdksafa) March 27, 2026

Mohammad Safa की परमाणु हथियार पर बड़ी चेतावनी

इसके बाद उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं. साथ ही इस्तीफे का वह खत भी सोशल साइट X पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने परमाणु हथियार के संभावित उपयोग को इंसानियत के खिलाफ अपराध बताया है. उन्होंने लिखा कि अपने 12 साल के लंबे राजनयिक करियर को सिर्फ इसलिए दांव पर लगाया ताकि वह इस जानकारी को दुनिया के सामने लीक कर सकें और एक मुमकिन 'न्यूक्लियर विंटर' को रोक सकें.

अपने एक अन्य पोस्ट में उन्होंने तेहरान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यह तकरीबन एक करोड़ अवाह का शहर है और सवाल उठाया कि अगर कोई वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस या लंदन पर परमाणु हमला कर दे तो क्या होगा? सफा ने लोगों से इस मुद्दे पर जागरूक होने और विरोध करने की अपील करते हुए कहा कि 'इतिहास हमें याद रखेगा' और यह खतरा बेहद गंभीर है.

ऐसा रहा है लेबनानी राजनयिक Mohammad Safa का सफर

बता दें कि मोहम्मद सफा लेबनान के बाशिन्दा (Settler/Inhabitant) हैं. इस्तीफा देने से पहले वे यूएन में PVA के खास नुमाइंदा थे. PVA यानी पेट्रियटिक विजन. यह एक गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है. यह संगठन 2018 से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के तौर पर जाना जाता है. मोहम्मद सफा यहां बतौर खास नुमाइंदा नियुक्त थे. मोहम्मद सफा 12 वर्षों तक पैट्रियटिक विजन के वफ्द यानी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए, विभिन्न महासचिवों और मानवाधिकार परिषद के अध्यक्षों के साथ काम किया है और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करते रहे. उनके पास स्पेस डिप्लोमेसी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री है और उन्होंने UN के भीतर एक विश्व अंतरिक्ष संगठन स्थापित करने पर PhD शोध कर रखा है.

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