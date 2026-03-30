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ईरान-इजरायल जंग के 30वें दिन बड़ा हमला..तेहरान में बिजली गुल, खोंडाब परमाणु संयंत्र तबाह

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ईरान-इजरायल जंग के 30वें दिन बड़ा हमला..तेहरान में बिजली गुल, खोंडाब परमाणु संयंत्र तबाह

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले लगातार जारी हैं. जंग के 30वें दिन हमलों के बाद राजधानी तेहरान के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 30, 2026, 12:28 PM IST

ईरान-इजरायल जंग के 30वें दिन बड़ा हमला..तेहरान में बिजली गुल, खोंडाब परमाणु संयंत्र तबाह
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ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले लगातार जारी हैं. इस जंग के 30वें दिन अमेरिका-इजराइल के हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बिजली गुल हो गई है. ईरान के उप ऊर्जा मंत्री अब्बास अलीबादी के मुताबिक, हमलों से अलबोर्ज प्रांत में पावरग्रिड को नुकसान पहुंचा है. इससे तेहरान और करज के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया. हालांकि, अब्बास अलीबादी ने कहा है कि बिजली सप्लाई जल्द बहाल कर दी जाएगी और स्थिति नियंत्रण में है.

अमेरिका-इजराइल को ईरान का करारा जवाब जारी

इसके अलावा ईरान के खोंडाब स्थित भारी जल उत्पादन संयंत्र को भी निशाना निशाना बनाया जा चुका है. IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी इस खबर की पुष्टि की है. उसने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर लिखा 'सैटेलाइट इमेज के एनालिसिस और प्लांट की जानकारी के आधार पर, IAEA ने खोंडाब स्थित भारी जल उत्पादन संयंत्र की पुष्टि की है. इस हमले के बारे में ईरान ने 27 मार्च को ही इन्फॉर्म किया था कि संयंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है और यह अब फ्गंशनल नहीं है. संयंत्र में कोई घोषित परमाणु सामग्री नहीं है.'

यानी, पानी और बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं पर अमेरिका और इजरायल ने हमला कर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है. लेकिन इन तमाम दुष्वारियों के बावजूद, तमाम संकटों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि पुरजोर तरीके से जवाबी हमले कर रहा है.

IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमारी कार्रवाई जारी है. IRGC के एयरोस्पेस कमांडर सैयद माजिद मौसवी के मुताबिक, अब तक नेओत होवाव के केमिकल इंडस्ट्रीज, एक रिफाइनरी, दो स्टील कॉम्प्लेक्स और दो एल्युमिनियम मेगा कॉम्प्लेक्स को हमने निशाना बनाया है.

ट्रंप की धमकियों का जवाब देगी ईरानी सेना

इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सेना की जवाबी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है. इतना ही नहीं अमेरिकी जहाज त्रिपोली 3 हजार 500 सैनिक लेकर वेस्ट एशिया वॉर जोन में पहुंच गया है.

इन स्थितियों पर IRGC के खातम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फकारी ने कहा कि ईरानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर जमीनी कार्रवाई या कब्जे की कोरी कल्पना कर ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं, उसके जवाब में हम घोषणा करते हैं कि इस्लाम के योद्धा लंबे समय से ऐसी कार्रवाइयों का इंतजार कर रहे थे, ताकि यह साबित किया जा सके कि आक्रमण और कब्जे का नतीजा आक्रमणकारियों की बेइज्जत करनेवाली कैद, अंग-भंग और गायब होने के अलावा कुछ नहीं होगा. साथ ही अमेरिकी कमांडर और सैनिक फारस की खाड़ी के शार्क के लिए अच्छी खुराक बन जाएंगे. 

ईरान का सीधा हमला, अमेरिका नहीं है भरोसेमंद

जोल्फकारी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे झूठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, उनके विचारों और भाषणों में स्थिरता नहीं है, किसी भी तरह से वे भरोसेमंद नहीं हैं. दुर्भाग्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने सशस्त्र बलों की कमान ऐसे व्यक्ति को सौंप दी है, जिसने असंतुलन, खतरनाक और गलत रुख और फैसलों के कारण अमेरिकी सेना को मौत के दलदल में धकेल दिया है. 

जाहिर है, जुल्फकारी का यह बयान बताता है कि ईरान अमेरिका के किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं है. वह तबाह होने के बावजूद अमेरिका और इजरायल का सामना करता रहेगा और अपने इरादों से डिगेगा नहीं. ऐसी स्थिति में 30 दिन से चल रही इस जंग के फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे. न ईरान झुकेगा न ट्रंप बैकफुट पर जाएंगे, ऐसे में दुनिया के बाकी देश फ्रंटफुट पर आकर सुलह का कोई राह निकालें, तभी बात बनेगी.
 

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