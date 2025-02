Who is Kshama Sawant: अमेरिका के सिएटल शहर के भारतीय वाणिज्य दूतावास में जमकर हंगामा मचा है. हंगामा करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी नेता क्षमा सावंत का कहना है कि उनका वीजा आवेदन बार-बार खारिज किया जा रहा है, लेकिन कारण कोई नहीं बता रहा है. उन्होंने अपने संगठन ‘वर्कर्स स्ट्राइक बैक’ के साथ भारतीय वाणिज्य दूतावास पर प्रदर्शन किया है. क्षमा सावंत का कहना है कि उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाए कि मोदी सरकार ने उन्हें 'वीजा रिजेक्ट लिस्ट' में किस कारण से डाला गया है. क्षमा सावंत के इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर जवाब जारी किया है.

पहले जान लीजिए कौन हैं क्षमा सावंत

क्षमा सावंत अमेरिका के सिएटल में रहती हैं और शहर का कामकाज संभालने वाली सिटी काउंसिल की साल 2014 से 2023 तक मेंबर रह चुकी हैं. सोशलिस्ट अल्टरनेटिव राजनीतिक दल से जुड़ीं क्षमा सावंत मूल रूप से भारत के महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं. उनका जन्म पुणे शहर में हुआ था. उनके पिता प्रधानाचार्य थे और मां सिविल इंजीनियर थीं. मूल रूप से मार्क्सवादी विचारधारा वाली कम्युनिस्ट नेता क्षमा सावंत भारत की गरीबी पर लगातार कमेंट्स करती रहती हैं. वे भारत में अमीरी के शीर्ष पर कुछ लोगों के बैठे होने और दूसरी तरफ बेहद गरीब व संघर्ष करते मध्यम वर्ग को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देती रहती हैं.

पति को वीजा मिला, क्षमा सावंत का आवेदन खारिज

क्षमा सावंत ने एक्स (पहले ट्विटर) पर भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने का कारण बताया है. उन्होंने कहा कि मेरी मां की हालत भारत में गंभीर है, लेकिन मेरा वीजा आवेदन तीन बार खारिज कर दिया गया है. इसके उलट मेरे पति को आपातकालीन वीजा दे दिया गया है. मुझे आवेदन रिजेक्ट करने का कारण मेरा नाम 'वीजा रिजेक्ट लिस्ट' होना बताया गया है, लेकिन इस लिस्ट में नाम शामिल किए जाने का स्पष्टीकरण कोई नहीं दे रहा है. क्षमा सावंत ने कहा कि वह और उनके संगठन ‘वर्कर्स स्ट्राइक बैक’ के सदस्य भारतीय वाणिज्य दूतावास में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि आखिर उनका वीजा क्यों खारिज किया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सावंत और उनके पति भारतीय वाणिज्य दूतावास के अंदर खड़े हुए हैं. क्षमा सावंत दूतावास के कर्मचारियों से पूछ रही हैं,'हम सिर्फ मेरा नाम रिजेक्ट लिस्ट में शामिल होने का स्पष्टीकरण चाहते हैं. मेरा वीजा तीन बार क्यों खारिज किया गया?'

NOW: Kshama Sawant and members of Workers Strike Back are engaging in a peaceful sit-in at the Consulate of India in Seattle, demanding answers for why @cmkshama’s visa has been denied a third time, and why she has been told that the Modi government has placed her on a “reject… pic.twitter.com/a7nZk7HUeL