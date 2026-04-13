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ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) का मतलब क्या है? ईरान ने गणित की भाषा में US को दी बड़ी धमकी

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ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) का मतलब क्या है? ईरान ने गणित की भाषा में US को दी बड़ी धमकी

ईरान की संसद के स्पीकर MB गलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है. उन्होंने अमेरिका को चेताया है कि होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक किया तो तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ेंगी. इसके लिए उन्होंने मैथ्स के एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है.

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Kusum Lata

Updated : Apr 13, 2026, 02:23 PM IST

ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) का मतलब क्या है? ईरान ने गणित की भाषा में US को दी बड़ी धमकी

ईरान की संसद के स्पीकर एमबी गलीबाफ ने गणित का इक्वेशन लिखकर अमेरिका को चेतावनी दी है.

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ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल हो गई. अब दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं. अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की चेतावनी दी. इसके बाद ईरान की संसद के स्पीकर MB गलीबाफ ने अमेरिका को तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी दी है. गलीबाफ ने गूगल मैप का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और गणित का एक फॉर्मूला पोस्ट किया है.

गलीबाफ ने गूगल मैप का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इसमें व्हाइट हाउस के आसपास के गैस स्टेशन हाईलाइटेड हैं. वहां पेट्रोल की कीमत 4 डॉलर से 5 डॉलर के बीच दिख रही है. उन्होंने लिखा, 'अभी ये फिगर एंजॉय कर लो. अपने सो-कॉल्ड ब्लॉकेड से जल्द ही आप 4-5 डॉलर के लिए नॉस्टैल्जिक होंगे.' इसके साथ ही उन्होंने ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) फॉर्मूला लिखा.

ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) का मतलब क्या है?

Fudan University, London Business School में विजिटिंग फैकल्टी रहे जावेद हसन ने इस फॉर्मूला का मतलब समझाया है. उन्होंने लिखा कि इस फॉर्मूले में-

- O माने तेल की कीमतें

- BSOH माने ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

इस फॉर्मूले के पहले पार्ट यानी ΔO_BSOH>0 का मतलब ये है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका ब्लॉक करेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी. दूसरे पार्ट यानी f(f(O))>f(O) में f(O) का मतलब है कि तेल की कीमत बढ़ते ही उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा. मार्केट के रिएक्शन के असर से तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी.

आसान भाषा में कहें तो इस पूरे फॉर्मूले का मतलब है कि अमेरिका अगर होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करेगा, तो उसके असर से तेल की कीमत बढ़ेगी. तेल की कीमत बढ़ेगी तो बाजार इस पर रिएक्ट करेगा, इस रिएक्शन से तेल की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी.

अभी क्या हैं तेल की कीमतें?

ब्रेंट क्रूड फिलहाल 101 से 102 डॉलर प्रति बैरल के बीच ट्रेड कर रहा है. 27 फरवरी तक क्रूड ऑयल करीब 72 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. युद्ध छिड़ने के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया कीमतें तेज़ी से ऊपर चढ़ीं. 12 मार्च को क्रूड ऑयल की कीमतों ने 100 डॉलर का आंकड़ा पार कर दिया. 7 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड 109 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. सीज़फायर के ऐलान के बाद कीमतें तेज़ी से नीचे गिरीं और 92 डॉलर पर आ गईं. शांति वार्ता के विफल होने के बाद दोनों देशों ने फिर से एक-एक दूसरे को टार्गेट करना शुरू किया और आज यानी 13 अप्रैल को तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर के पार चली गईं.

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