ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक करतूत! आधी रात को पार्क से गायब हुई महात्मा गांधी की 426 Kg की कांस्य प्रतिमा, भारत ने रखी कार्रवाई की मांग...

दुनिया

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अज्ञात चोरों ने महात्मा गांधी की 426 किलो की कांस्य प्रतिमा को आधार से काटकर चोरी कर लिया. भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

Pragya Bharti

Updated : Feb 04, 2026, 09:19 AM IST

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महात्मा गांधी की एक भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ बर्बरता और चोरी का मामला सामने आया है. इस घटना ने न केवल ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय को झकझोर दिया है, बल्कि भारत सरकार ने भी इस पर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है.

कटर से काटी गई प्रतिमा

यह घटना मेलबर्न के उपनगर रोविल स्थित 'ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी सेंटर' में हुई. स्थानीय पुलिस के अनुसार, तीन अज्ञात अपराधियों ने एक 'एंगल ग्राइंडर' का उपयोग करके प्रतिमा को उसके आधार से काट दिया. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चोरों ने बापू की प्रतिमा को टखनों से काटा है, जिसके बाद वहां केवल उनके पैर ही शेष बचे हैं.

भारत की तीखी प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हम मेलबर्न में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने और उसे हटाने की घटना की पुरजोर निंदा करते हैं. हमने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष इस मामले को मजबूती से उठाया है और उनसे मांग की है कि प्रतिमा को जल्द बरामद किया जाए और दोषियों को सजा दी जाए."

प्रतिमा का ऐतिहासिक महत्व

यह 426 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की ओर से उपहार स्वरूप दी गई थी. इसका उद्घाटन 12 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया था. यह प्रतिमा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरी मित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती थी.

पहले भी हुई थी तोड़फोड़

चिंता की बात यह है कि इस प्रतिमा को पहले भी निशाना बनाया गया था. 2021 में इसके उद्घाटन के महज 24 घंटे के भीतर ही अज्ञात शरारती तत्वों ने प्रतिमा में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी. उस समय भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसकी निंदा की थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी.

पुलिस जांच

विक्टोरिया पुलिस की 'नॉक्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट' मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने कबाड़ के व्यापारियों को भी सतर्क किया है ताकि वे इस कांस्य प्रतिमा को खरीदने की कोशिश करने वालों की सूचना दें. मेलबर्न के भारतीय समुदाय ने इस घटना को 'हेट क्राइम' और सांस्कृतिक विरासत पर हमला करार दिया है.
 

