जानें लड़कियों- लड़कों के बीच ऑटिज्म की दर को कैसे चुनौती देता है एक नया शोध?

वर्ल्ड

जानें लड़कियों- लड़कों के बीच ऑटिज्म की दर को कैसे चुनौती देता है एक नया शोध?

एक स्टडी में बताया गया है किऑटिज़्म की दर 'पुरुषों और महिलाओं में लगभग बराबर' है, जो इसके फैलाव के बारे में पिछली मान्यताओं को चुनौती देती है. हालांकि यह न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल स्थिति छोटे लड़कों में ज़्यादा आम मानी जाती है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 06, 2026, 12:08 AM IST

जानें लड़कियों- लड़कों के बीच ऑटिज्म की दर को कैसे चुनौती देता है एक नया शोध?
ऑटिज़्म को लेकर एक बड़ा शोध हुआ है, जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं. जी हां सही सुना आपने दरअसल स्टडी में बताया गया है कि ऑटिज़्म की दर 'पुरुषों और महिलाओं में लगभग बराबर' है, जो इसके फैलाव के बारे में पिछली मान्यताओं को चुनौती देती है. हालांकि यह न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल स्थिति छोटे लड़कों में ज़्यादा आम मानी जाती है, लेकिन स्वीडिश शोधकर्ताओं ने पाया कि किशोर लड़कियों में इसके डायग्नोसिस में बड़ी बढ़ोतरी हुई है.

कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की मानें तो अब 20 साल की उम्र तक, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात लगभग एक-एक का हो गया है. 

शोधकर्ताओं ने कहा कि BMJ में पब्लिश हुई यह स्टडी इस बात पर ज़ोर देती है कि इस बात की जांच की जाए कि लड़कियों और महिलाओं को लड़कों और पुरुषों की तुलना में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) का डायग्नोसिस बाद में क्यों मिलता है.

स्वीडन की लेटेस्ट रिसर्च में, एकेडमिक्स ने 1985 और 2000 के बीच देश में पैदा हुए 2.7 मिलियन से ज़्यादा लोगों में ऑटिज़्म के डायग्नोसिस रेट की जांच की और 2022 तक उन्हें ट्रैक किया. इस दौरान, लगभग 2.8% लोगों को ASD का डायग्नोसिस हुआ.

उन्होंने पाया कि डायग्नोसिस में पुरुष-महिला अनुपात समय के साथ कम होता गया, इस हद तक कि 'बड़े होने पर इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है'.

इस स्टडी में जेनेटिक्स या एनवायरनमेंटल फैक्टर्स या ऑटिज़्म से जुड़ी दूसरी स्थितियों, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को शामिल नहीं किया गया, जिनका मरीज़ों के डायग्नोसिस में रोल हो सकता है.

इस स्टडी पर कमेंट करते हुए, बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी की डॉ. राहेल मोसले ने कहा कि ये नतीजे 'ऑटिज़्म रिसर्चर्स को लंबे समय से पता है' कि महिलाओं में ऑटिज़्म के डायग्नोसिस में एक बड़ा गैप है, इस बात को 'महत्वपूर्ण सपोर्ट' देते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि बच्चों की स्टडी में ऑटिस्टिक फीचर्स छूट सकते हैं जो पुरुषों में पहले से मौजूद होते हैं लेकिन महिलाओं में अभी तक दिखाई नहीं देते.

पुरुष-महिला अनुपात ज़्यादा होने का एक कारण लड़कियों में बेहतर सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बताया गया है, जिससे ऑटिज़्म को पहचानना मुश्किल हो जाता है.

नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी की डॉ. जूडिथ ब्राउन ने कहा कि 'महिलाएं और लड़कियां उन लक्षणों को 'छुपाने' की ज़्यादा संभावना रखती हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से ऑटिज़्म के संकेत माना जाता है, जिससे उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है'.

उन्होंने आगे कहा कि नतीजे 'इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जेंडर कभी भी ऑटिज़्म डायग्नोसिस और सही सपोर्ट पाने में बाधा नहीं बनना चाहिए'.

