दुनिया

कौन हैं दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति Yoon Suk Yeol, मार्शल लॉ बना जिनके जी का जंजाल, हुई 5 सालों की कैद

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने की नाकाम कोशिश से जुड़े आरोपों में पांच साल जेल की सज़ा सुनाई गई है. यह फैसला कई क्रिमिनल आरोपों के संबंध में पहला है, जिनका सामना यून सुक योल को करना पड़ा है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 16, 2026, 10:21 PM IST

कौन हैं दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति Yoon Suk Yeol, मार्शल लॉ बना जिनके जी का जंजाल, हुई 5 सालों की कैद
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने की नाकाम कोशिश से जुड़े आरोपों में पांच साल जेल की सज़ा सुनाई गई है. यून को शुक्रवार को दोषी पाया गया कि उन्होंने मार्शल लॉ लागू करने के मामले में अपनी जांच के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू करने से अधिकारियों को रोकने के लिए राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा को जुटाया था.

सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यून को सरकारी दस्तावेज़ों में हेरफेर करने और मार्शल लॉ के लिए ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने का भी दोषी पाया, जिस पर औपचारिक कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होनी चाहिए थी.

बता दें कि यह फैसला 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ लगाने की कोशिश के सिलसिले में यून पर लगे आपराधिक आरोपों से जुड़ा पहला फैसला है, जिसे छह घंटे बाद पलट दिया गया था और उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था.

तीन जजों के पैनल के मुख्य जज ने कहा, 'प्रतिवादी ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने बहुत ज़्यादा असर का गलत इस्तेमाल करके सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारियों के ज़रिए वैध वारंट को लागू होने से रोका, जिससे असल में उन अधिकारियों का निजीकरण हो गया... जो दक्षिण कोरिया गणराज्य के प्रति वफादार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अपनी निजी सुरक्षा और निजी फायदे के लिए किया.'

जजों ने यह भी कहा कि यून ने अपने कामों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया है. यून ने तर्क दिया है कि मार्शल लॉ घोषित करना राष्ट्रपति के तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में था और दावा किया कि यह फैसला लिबरल-नियंत्रित संसद द्वारा उनके एजेंडे में रुकावट डालने के खतरे के जवाब में लिया गया था.

उन्होंने यह भी कहा कि उनका इरादा एशियाई लोकतंत्र को लंबे समय तक मार्शल लॉ के तहत रखने का नहीं था. उनके वकील, यू जंग-ह्वा ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. उन्होंने कहा, 'हमें इस बात का दुख है कि यह फैसला राजनीतिक तरीके से लिया गया.'

ध्यान रहे कि यून को पिछले साल जनवरी में अपने घर के कंपाउंड में खुद को बंद करने और सिक्योरिटी सर्विस को जांचकर्ताओं को रोकने का आदेश देने के आरोप में 10 साल तक की जेल हो सकती थी. बाद में उन्हें 3,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों वाले एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था.

यून की गिरफ्तारी दक्षिण कोरिया में किसी मौजूदा राष्ट्रपति की पहली गिरफ्तारी है. मार्शल लॉ के फरमान को संसद ने कुछ ही घंटों में एक वोटिंग के ज़रिए पलट दिया, जिसे यून की कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी सपोर्ट किया था. मार्शल लॉ के फरमान के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें यून को हटाने की मांग की गई.

यून को दिसंबर में इस घटना के बाद महाभियोग का सामना करना पड़ा, और अप्रैल में दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने उन्हें पद से हटा दिया. अभियोजकों ने यून के खिलाफ एक अलग मुकदमे में अदालत से विद्रोह भड़काने के लिए मौत की सज़ा देने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि उनके मार्शल लॉ लागू करने का मतलब विद्रोह था.

शुक्रवार को, पूर्व अभियोजक यून ने ध्यान से सुना जब जज फैसला सुना रहे थे, वह एक साल पहले जांच शुरू होने के समय की तुलना में काफी पतले दिख रहे थे और उनके बालों में सफेदी आ गई थी.

