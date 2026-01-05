FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Low hemoglobin: दवा, सही डाइट के बाद भी नहीं बढ़ रहा हीमोग्लोबिन? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

Low hemoglobin: दवा, सही डाइट के बाद भी नहीं बढ़ रहा हीमोग्लोबिन? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

प्रदूषण पर बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार, पुरानी पेट्रोल-डीजल कारें होंगी इलेक्ट्रिक, नई EV पॉलिसी में मिलेगा बड़ा इंसेंटिव

प्रदूषण पर बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार, पुरानी पेट्रोल-डीजल कारें होंगी इलेक्ट्रिक, नई EV पॉलिसी में मिलेगा बड़ा इंसेंटिव

किसान की बेटी यूं बनी असिस्टेंट कमांडेंट, जानें जौनपुर की पूजा सिंह की UPSC की परीक्षा को क्रैक करने की कहानी

किसान की बेटी यूं बनी असिस्टेंट कमांडेंट, जानें जौनपुर की पूजा सिंह की UPSC की परीक्षा को क्रैक करने की कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें

Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें

Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज

Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज

CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

Homeदुनिया

दुनिया

जानें कैसे America के हत्थे चढ़े Venezuela के राष्ट्रपति Nicolas Maduro?

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका ने महीनों तक 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' नाम पर अपने ऑपरेशन की तैयारी कैसे की और उसे कैसे अंजाम दिया गया?ये अपने आप में चौंका कर रख देने वाला है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 05, 2026, 06:37 PM IST

जानें कैसे America के हत्थे चढ़े Venezuela के राष्ट्रपति Nicolas Maduro?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका ने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया हैरत में है. इस ऑपरेशन में महीनों की जासूसी, ज़मीनी सेना और 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे. दरअसल शनिवार को अमेरिका के सशस्त्र बलों के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी तमाम बातें की हैं जो स्वतः इस बात की पुष्टि कर देती हैं कि मादुरो के विरुद्ध अमेरिका की तैयारी एकदम पुख्ता थी. वहीं जनरल डैन केन ने बताया कि अमेरिका ने महीनों तक 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व' नाम के इस ऑपरेशन की तैयारी कैसे की और उसे कैसे अंजाम दिया.

जॉइंट चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ के चेयरमैन केन ने इस ऑपरेशन को गोपनीय और सटीक बताया और कहा कि यह महीनों की प्लानिंग और रिहर्सल का नतीजा था.

उन्होंने रिपोर्टर्स को चेतावनी दी कि वह ज़्यादा डिटेल्स इस तरह से शेयर करेंगे जिससे कोई टैक्टिक्स, टेक्नीक या प्रोसीजर खतरे में न पड़े, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने देखा और किया इंतज़ार...

केन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तारीफ़ करते हुए कहा कि CIA, NSA और NCA सहित कई इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम के बिना यह मिशन मुमकिन नहीं होता. उन्होंने बताया कि महीनों की इंटेलिजेंस वर्क की वजह से वॉशिंगटन मादुरो के व्यवहार, पैटर्न और रूटीन का पता लगा पाया और उन्हें समझ पाया.

जनरल ने बताया कि ज़मीन पर CIA अधिकारियों की एक छोटी टीम ने मादुरो के बारे में हर उस जानकारी का पता लगाया जो उससे जुड़ी थीं जैसे  वह कहां था? उसने क्या पहना था? उसने क्या खाया? साथ ही ऑफिसर्स के पास उसके पालतू जानवरों तक की जानकारी थी. केन के मुताबिक दिसंबर की शुरुआत तक, अमेरिकी सेना तैयार थी.

केन के कहा कि ये सेनाएं क्रिसमस से पहले के हफ़्तों में, नए साल तक, सही मौक़े का इंतज़ार करते हुए हमले के लिए तैयार थीं. उन्होंने यह भी बताया कि हमले के लिए मौसम की स्थिति बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अच्छा मौसम नागरिकों और सैनिकों को होने वाले नुकसान की संभावना को कम करता है. साथ ही वह सरप्राइज़ एलिमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है.

अमेरिकी सेना ने हमला किया

केन ने बताया कि ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर 150 से ज़्यादा विमान लॉन्च किए गए. हेलिकॉप्टर्स ने बचाव दल के साथ उड़ान भरी जो पानी से सिर्फ़ 100 फीट ऊपर रहते हुए वेनेजुएला की ओर बढ़ने लगे. F-22, F-35, F-18, E-18, E-2, B-1 बॉम्बर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट सहित सेना भी दक्षिण अमेरिकी देश के करीब पहुंच गई.

जैसे ही वे वेनेजुएला की राजधानी काराकास के पास पहुंचे, जॉइंट एयर कंपोनेंट ने वेनेजुएला में एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने और बेकार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

केन ने बताया कि अधिकारियों का मानना ​​है कि जब हेलीकॉप्टर फोर्स कम ऊंचाई पर अपने टारगेट की ओर बढ़ रही थी, तब तक अमेरिकी सेना ने 'सरप्राइज़ एलिमेंट' बनाए रखा था.

अमेरिकी हेलीकॉप्टर सुबह 1.01 बजे EST पर मादुरो के कंपाउंड में पहुंचे, और पकड़ने वाली फोर्स बिल्डिंग में उतर गई. जनरल ने बताया कि अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर गोलीबारी हुई और उन्होंने 'ज़बरदस्त ताकत' से जवाब दिया.

एक हेलीकॉप्टर को गोली लगी, लेकिन वह उड़ने लायक बना रहा. ज़मीनी टीमों को एयर और ग्राउंड इंटेलिजेंस टीमों द्वारा रियल-टाइम अपडेट दिए गए ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और कम से कम जोखिम के साथ कंपाउंड में नेविगेट कर सकें.

मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ना और निकालना

मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस, जिन पर अमेरिका ने आरोप लगाए हैं, उनके बारे में जनरल ने बताया कि उन्होंने हार मान ली थी और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था. ध्यान रहे कि CNN ने रिपोर्ट किया कि मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को अमेरिकी सेना ने उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला.

राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ने के बाद, सेना और उनके कैदियों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाए गए.

जनरल ने कहा कि फाइटर विमानों और ड्रोन द्वारा दमनकारी फायरिंग के बावजूद, जब सेना पीछे हटने लगी तो कई 'आत्मरक्षा में झड़पें' हुईं. हालांकि, ग्रुप सफलतापूर्वक बाहर निकलने में कामयाब रहा और सुबह 3.29 बजे EST पर पानी के ऊपर था.

मदुरो और उनकी पत्नी दोनों को US नेवी के एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS इवो जिमा पर ले जाया गया. बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने शिप पर बंदी बनाए गए मदुरो की एक फोटो अपलोड की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने शेखी बघारते हुए कहा कि 'एक भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया, और अमेरिकी उपकरण का एक भी टुकड़ा खोया नहीं गया.'

उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन में 'कई हेलीकॉप्टर, कई प्लेन, कई लोग' शामिल थे. राष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन को 'एक ऐसा हमला बताया जैसा लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा है.'

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें
Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी
CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी
Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह
Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह
मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना
मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना
MORE
Advertisement
धर्म
Mirror Vastu: घर की इस दिशा में लगा है आईना? तुरंत हटा दें, वरना कभी नहीं दूर होगी पैसों की तंगी
Mirror Vastu: घर की इस दिशा में लगा है आईना? तुरंत हटा दें, वरना कभी नहीं दूर होगी पैसों की तंगी
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
MORE
Advertisement