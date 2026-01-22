FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ बनेगा आदिवासी इतिहास का साक्षी, छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखेगा डिजिटल म्यूजियम

गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ बनेगा आदिवासी इतिहास का साक्षी, छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखेगा डिजिटल म्यूजियम

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Viral Video: सीटबेल्ट को लेकर छिड़ी बहस, ड्राइवर ने बोली ऐसी इंग्लिश, कार छोड़कर भाग गई महिला

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Homeदुनिया

दुनिया

Trump के Board Of Peace में शामिल होने की क्या है शर्त, जानें कौन इस मुहीम में आया अमेरिका के साथ? 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि 'बहुत से महान लोग' उनके बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होना चाहते हैं. विश्व के कई मुल्कों के तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर चिंता जाहिर की है कि यह विवादित पहल यूनाइटेड नेशंस को कमजोर कर सकती है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 22, 2026, 11:30 PM IST

Trump के Board Of Peace में शामिल होने की क्या है शर्त, जानें कौन इस मुहीम में आया अमेरिका के साथ? 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि 'बहुत से महान लोग' उनके बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होना चाहते हैं.  विश्व के कई मुल्कों के तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर चिंता जाहिर की है कि यह विवादित पहल यूनाइटेड नेशंस को कमजोर कर सकती है. ध्यान रहे, शुरुआत में इस ग्रुप को गाजा में सीज़फ़ायर की देखरेख करने वाले एक छोटे ग्रुप के तौर पर सोचा गया था, लेकिन अब यह कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बन गया है.

गुरुवार को दावोस में एक स्टेज पर, ट्रंप ने इसे 'बहुत ही रोमांचक दिन, जिसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी' बताया, और उन्होंने नेताओं को ऑर्गनाइज़ेशन के चार्टर पर साइन करने के लिए बुलाया. बता दें कि ट्रंप की इस योजना के तहत लगभग 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है.

मामले में रोचक यह भी है कि अगर उन देशों को ट्रंप की मुहीम का परमानेंट मेंबर बनना है तो हर देश को इसके लिए एक अरब डॉलर खर्च करने होंगे. जिक्र अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान का हो तो इस प्लान के मुताबिक, ट्रंप बोर्ड के पहले चेयरमैन होंगे. यह नई संस्था वेनेजुएला पर अमेरिकी मिलिट्री हमलों और राष्ट्रपति की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने और ईरान में दखल देने की धमकियों के बाद बन रही है. 

क्या है बोर्ड ऑफ पीस ?

ट्रंप ने सबसे पहले सितंबर में यह आइडिया दिया था, जब उन्होंने गाजा में युद्ध खत्म करने की अपनी योजना की घोषणा की थी. तब से उन्होंने कहा है कि इसका दायरा गाजा से आगे बढ़ाकर दूसरे ग्लोबल संघर्षों से निपटने और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर में कहा गया है कि इसके चेयरमैन ट्रंप के पास कुछ पाबंदियों के साथ, फैसले वीटो करने और सदस्यों को हटाने की क्षमता सहित, व्यापक कार्यकारी शक्तियां होंगी.

व्हाइट हाउस ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और मिस्टर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को इस पहल के फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य के तौर पर चुना है.

बोर्ड ऑफ पीस का काम क्या होगा, और यह कैसे काम करेगा, इस बारे में सवाल अभी भी बने हुए हैं इसके अलावा ट्रंप की इस संस्था को लेकर यह सवाल भी उठाया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे तानाशाह नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए क्यों बुलाया गया था.

गाजा में इसकी क्या भूमिका है?

बोर्ड ऑफ़ पीस को असल में गाज़ा में शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए बनाया गया था, जहां पिछले साल अक्टूबर में एक नाज़ुक सीज़फ़ायर लागू हुआ था. इसके लिए, इसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से मंज़ूरी मिली थी, जिसने इसे गाज़ा में एक अस्थायी इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फ़ोर्स तैनात करने की भी इजाज़त दी थी.

इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की कि गाजा शांति योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके बारे में उसने कहा कि 'यह गाजा के पूरी तरह से गैर-सैन्यीकरण और पुनर्निर्माण की शुरुआत है.'

इस योजना के तहत, 15 फिलिस्तीनी नेताओं वाली एक संस्था को गाजा का रोज़ाना का शासन चलाने का बड़ा काम सौंपा जाएगा, जो आखिरकार बोर्ड ऑफ पीस को रिपोर्ट करेगी.

सीज़फ़ायर के बावजूद, गाजा में जानलेवा हिंसा की घटनाएं जारी हैं, जिसमें इज़राइल और हमास एक-दूसरे पर शांति समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं.

पीस बोर्ड में कौन-कौन शामिल होगा?

ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए करीब 60 देशों को इनवाइट किया गया है, जिनमें से अब तक लगभग 35 देश शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं. बुधवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी के बगल में खड़े होकर ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास बहुत सारे महान लोग हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं. '

इसमें साइन अप करने वालों में इज़राइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, कतर और मिस्र जैसे मध्य पूर्व के सहयोगी देश शामिल हैं.अन्य देशों में NATO सदस्य तुर्की और हंगरी शामिल हैं, जिनके नेताओं के ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं. साथ ही आर्मेनिया और अज़रबैजान भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल अमेरिका की मध्यस्थता से शांति समझौता किया था.

मोरक्को, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोसोवो, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, पैराग्वे और वियतनाम ने भी इसमें हिस्सा लेने पर सहमति जताई है. ज़्यादा विवादित बात यह है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है.

किसने मना किया और आया ट्रंप के विरोध में ?

बताया जा रहा है कि नॉर्वे, स्वीडन और फ्रांस सभी ने अपने इनविटेशन ठुकरा दिए हैं, जबकि इटली के इकोनॉमी मिनिस्टर जियानकार्लो जियोर्गेटी ने कहा कि एक देश के नेता के नेतृत्व वाले ग्रुप में शामिल होना इटली के संविधान का उल्लंघन होगा.

UK में विदेश सचिव यवेट कूपर ने कहा है कि सरकार को इस बात की चिंता है कि रूस के पुतिन को शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है और UK साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेगा.  न तो रूस और न ही चीन ने कहा है कि वे अपने इनविटेशन स्वीकार करेंगे या नहीं.

गौरतलब ही कि हाल के सालों में संयुक्त राष्ट्र की असरदारता को लेकर चिंताओं और आलोचनाओं के बावजूद, ऐसा कोई संगठन बनाने की आम सहमति नहीं है जो इसे कमजोर कर सके.

ट्रंप ने इस बोर्ड के बारे में बात की है जो संयुक्त राष्ट्र के कुछ कामों की जगह ले सकता है और शायद आखिरकार इसे बेकार भी बना सकता है. उनके विचार में, UN 'बहुत मददगार नहीं रहा है' और 'कभी भी अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाया है'. लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इसे जारी रहना चाहिए 'क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है'.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
MORE
Advertisement