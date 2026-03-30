ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग के बीच दुनिया में नई टेंशन! किम जोंग उन ने टेस्ट किया अमेरिका को दहलाने वाला नया मिसाइल इंजन

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग के माहौल में दुनिया की चिंता और बढ़ गई है. इसी बीच उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन वाले एक शक्तिशाली इंजन का सफल परीक्षण कर सबकी सांसें अटका दी हैं.

ईरान के साथ चल रही अमेरिका और इजरायल की जंग के बीच दुनिया तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है, ऐसे में उत्तर कोरिया से आई खबर युद्ध के इस नीम पर करैले का काम कर रही है. दरअसल, उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन वाले एक ऐसे इंजन का कामयाब टेस्ट किया है, जिसने सबकी सांसें अटका दी हैं, खासकर अमेरिका की. उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक, इस उच्च-क्षमता वाले ठोस-ईंधन इंजन की मदद से उत्तर कोरिया अब ऐसी मिसाइलें विकसित करने की ओर बढ़ चुका है, जिसकी जद में अमेरिका जैसी दूरी वाला टारगेट भी आसानी हासिल किया जा सकता है.

उत्तर कोरिया की नई मिसाइल तकनीक

उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने इस ग्राउंड जेट टेस्ट का निरीक्षण खुद किया है. KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक, अपग्रेड किए गए इस नए इंजन में कंपोजिट कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है. अब इस इंजन की अधिकतम क्षमता 2 हजार 500 किलो टन मापी गई है. इससे पहले सितंबर 2025 में जिस इंजन का परीक्षण किया गया था उसकी क्षमता 1 हजार 971 किलो टन थी. आप समझ सकते हैं कि मिसाइल ढो सकने वाले इंजन की शक्ति बढ़ाने का मकसद क्या होगा. जाहिर है अब एक ही मिसाइल पर उत्तर कोरिया मल्टीपल वॉरहेड्स यानी कई हथियार तैनात कर सकेगा. ऐसा करने से अमेरिकी रक्षा प्रणाली को भी आसानी से चकमा दिया जा सकेगा. ध्यान होगा कि विश्व की सबसे बेहतर रक्षा प्रणाली फिलहाल अमेरिका के पास ही है.

उत्तर कोरिया की आधुनिक मिसाइल तकनीक से बढ़ा तनाव

बता दें कि उत्तर कोरिया ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की अपनी तकनीक लगातार आधुनिक बना रहा है. ठोस-ईंधन वाली मिसाइलों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन्हें लॉन्च करने से पहले इंटरसेप्ट होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें तरल ईंधन की तरह लंबी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती. उत्तर कोरिया का यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब दुनिया पहले से ही कई बड़े संघर्षों से जूझ रही है. इस परीक्षण से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव और बढ़ सकता है.

मल्टीपल वारहेड क्षमता से बढ़ा दुनिया का खतरा

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उत्तर कोरिया का यह कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकता है. खासकर मल्टीपल वारहेड क्षमता और सॉलिड-फ्यूल टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. वहीं, दूसरी तरफ किम जोंग उन का मानना है कि परमाणु हथियारों ने युद्ध को रोका है और देश को आर्थिक विकास, निर्माण और जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया है.

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