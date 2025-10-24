हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम 

उत्तर कोरिया की तरफ से रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए अपने सैनिकों के स्मारक के लिए भूमिपूजन समारोह आयोजित किया.

उत्तर कोरिया 'दोस्ती' के नए अध्याय रच रहा है. मुल्क को इसकी भी चिंता नहीं कि इस दोस्ती की कीमत उसके अपने लोगों की जान की कुर्बानी है. सरकारी एजेंसी केसीएनए से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर कोरिया की तरफ से रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए अपने सैनिकों के स्मारक के लिए भूमिपूजन समारोह आयोजित किया,

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने राजधानी प्योंगयांग में युद्धक उपलब्धियों के स्मारक संग्रहालय के समारोह में रूस के साथ संबंधों में एक 'ऐतिहासिक शिखर' की सराहना की. किम ने कहा, 'प्योंगयांग हमेशा मास्को के साथ रहेगा. हमारी मित्रता और एकता हमेशा बनी रहेगी.'

किम ने कहा कि यह संग्रहालय 'सच्चे देशभक्तों की अमरता को समर्पित एक पवित्र स्थल है.' किम के अनुसार, स्मारक में रूस में लड़ने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों को समर्पित मूर्तियां, साथ ही युद्ध को दर्शाती तस्वीरें और कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी.

रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौता है

किम और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौता है, जिसे उत्तर कोरिया ने नवंबर 2024 में अनुमोदित किया था. यह संधि दोनों देशों को 'आक्रामकता' का सामना करने पर 'सभी आवश्यक साधनों' का उपयोग करके एक-दूसरे को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करती है.

उत्तर कोरिया ने अप्रैल 2025 में रूस में सैनिक भेजने की बात स्वीकार की, हालांकि यूक्रेन में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी की अफ़वाहें महीनों पहले से ही फैल रही थीं.

यूक्रेन ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि उत्तर कोरिया ने युद्ध में 14,000 से ज़्यादा सैनिकों को तैनात किया है, जिनमें 3,000 अतिरिक्त सैनिक, साथ ही सैन्य इंजीनियर और कर्मचारी शामिल हैं.

2023 से, उसने रूस से आर्थिक और सैन्य तकनीकी सहायता के बदले में तोपखाने के गोला-बारूद, रॉकेट और मिसाइल जैसे अरबों डॉलर मूल्य के हथियार भी भेजे हैं.

रूस में मारे गए कई उत्तर कोरियाई सैनिक

दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के सितंबर के अनुमान के अनुसार, यूक्रेन की सीमा पर स्थित रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कम से कम 2,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं.

कुछ ही महीनों में मृतकों की संख्या में यह उल्लेखनीय वृद्धि है. अप्रैल में, खुफिया एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि रूस में लड़ते हुए लगभग 600 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। इससे कहीं अधिक संख्या में सैनिक घायल हुए हैं.

केसीएनए की रिपोर्ट पर यकीन करें तो उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत और अन्य रूसी दूतावास के अधिकारी भी भूमिपूजन समारोह में शामिल हुए.