किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA ने दायर चार्जशीट में किया खुलासा

क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं  जय भानुशाली?  एक वायरल वीडियो ने शुरू की नई डिबेट

मनरेगा हुआ VB-G RAM G... जानें इससे जुड़े एक-एक सवाल का जवाब

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे

Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें

दुनिया

मुसीबत में जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी पाउडर कैंसर केस में देना होगा 40 मिलियन डॉलर का मुआवजा 

कैलिफ़ोर्निया की एक जूरी ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को दो महिलाओं को $40 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है. जूरी ने फैसला सुनाया कि कंपनी को अपने टैल्क बेबी पाउडर से जुड़े कैंसर के खतरों के बारे में पता था, लेकिन उसने कंज्यूमर्स को चेतावनी नहीं दी.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 15, 2025, 05:17 PM IST

मुसीबत में जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी पाउडर कैंसर केस में देना होगा 40 मिलियन डॉलर का मुआवजा 
शायद ही कोई देश होगा, जहां के बाजार में बेबी प्रोडक्ट्स बनाने के चलते अपनी अलग पहचान रखने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट न बिकते हों. लेकिन क्या इस कंपनी के बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सुरक्षित है? जवाब कैलिफ़ोर्निया की एक जूरी ने दिया है. जूरी ने अपने एक आदेश के जरिये जॉनसन एंड जॉनसन को एक ऐसा झटका दिया, जिसने कंपनी के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को सवालों के घेरे में डाल दिया है. दरअसल जूरी ने फार्मा कंपनी को दो महिलाओं को $40 मिलियन का हर्जाना देने का आदेश दिया है. इन महिलाओं ने दावा किया था कि कंपनी के टैल्क-बेस्ड बेबी पाउडर से उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ था.

ध्यान रहे यह फैसला जॉनसन एंड जॉनसन के लिए कोर्ट में मिली हाल की सबसे बड़ी हार में से एक है, जो अपने टैल्क प्रोडक्ट्स की सुरक्षा को लेकर हजारों मुकदमों का सामना पहले ही कर रही है. लॉस एंजिल्स में जूरी ने पाया कि जॉनसन एंड जॉनसन को दशकों से पता था कि उसके टैल्क-बेस्ड प्रोडक्ट्स से सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है, लेकिन उसने कंज्यूमर्स को ठीक से चेतावनी नहीं दी.

शिकायतकर्ताओं के विषय में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक शिकायत करने वाली मोनिका केंट और डेबोरा शुल्त्स, दोनों कैलिफ़ोर्निया की रहने वाली हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे लगभग 40 सालों तक रोज़ाना जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर इस्तेमाल करती थीं, खासकर नहाने के बाद.

बहस के दौरान, महिलाओं के वकील ने आरोप लगाया कि जॉनसन एंड जॉनसन के पास 1960 के दशक के अंदरूनी सबूत थे जो टैल्क और कैंसर के बीच संबंध बताते थे. वकील ने जूरी को बताया कि कंपनी ने अपने मुख्य कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए जानबूझकर इन नतीजों को छिपाया.

वकील ने तर्क दिया कि, 'वे जानते थे, और उन्होंने सच छिपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की.' वहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज किया है. फैसले के बाद एक बयान में, कंपनी ने घोषणा की कि वह तुरंत अपील करने की योजना बना रही है, यह कहते हुए कि उसके टैल्क प्रोडक्ट्स सुरक्षित हैं और कैंसर का कारण नहीं बनते हैं.

जॉनसन एंड जॉनसन का यह भी कहना है कि किसी भी प्रमुख अमेरिकी स्वास्थ्य अथॉरिटी ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि कॉस्मेटिक टैल्क के इस्तेमाल और ओवेरियन कैंसर के बीच कोई पक्का संबंध है.

कंपनी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि महिलाओं के कैंसर को टैल्क से जोड़ने वाले एकमात्र पक्ष उनके वकील थे, न कि मेडिकल रेगुलेटर या पक्के वैज्ञानिक अध्ययन.

गौरतलब है कि यह फैसला एक बड़ी कानूनी लड़ाई के बीच आया है जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन कई सालों से फंसा हुआ है.

कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी के खिलाफ 67,000 से ज़्यादा मुकदमे अभी भी पेंडिंग हैं, जिनमें वादी दावा कर रहे हैं कि टैल्क-आधारित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें ओवेरियन कैंसर या मेसोथेलियोमा हुआ. हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन ने 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में टैल्क-आधारित बेबी पाउडर बेचना बंद कर दिया था, और इसके बजाय कॉर्नस्टार्च फॉर्मूला अपनाया, लेकिन पिछले इस्तेमाल को लेकर मुकदमेबाजी जारी है.

जॉनसन एंड जॉनसन ने पहले भी दिवालियापन की कार्यवाही के ज़रिए मुकदमों को सुलझाने की कोशिश की है, एक ऐसी रणनीति जिसे फेडरल कोर्ट ने कई बार खारिज कर दिया है.कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह नवीनतम फैसला कंपनी पर एक व्यापक निपटारे के लिए दबाव बढ़ा सकता है, भले ही वह अलग-अलग मामलों में लड़ना जारी रखे.

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
क्या पाताल में समा जाएगा ये इस्लामिक देश? रातोंरात हुए 700 रहस्यमयी गड्ढों ने दुनिया को डराया, Photos
T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
