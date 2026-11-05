हर साल 10 CM धंस रहा जकार्ता, अगले 100 साल में डूब जाएंगे चीन के 1.5 करोड़ लोग! क्या दुनिया में उथल-पुथल मचने वाली है?

साल 2015 से 2022 के बीच 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले चीन के हर शहर की जमीन के धीरे-धीरे नीचे जाने की स्पीड मांपी गई. इन 82 में से 35 शहर हर साल 3 मिमी से अधिक धंस रहे हैं.

चीन के बीजिंग और तियानजिन, इंडोनेशिया का जकार्ता और अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत 32 शहर तेजी से डूब रहे हैं क्योंकि उनके नीचे के ग्राउंडवाटर रिजर्वॉयर से बहुत ज्यादा पानी निकाला जा रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं देशों में जमीन के धंसने की समस्या है. साल 2040 तक दुनिया की करीब 19 फीसदी आबादी पर इसका असर पड़ने की उम्मीद है. इंडोनेशनिया तो अब जकार्ता से राजधानी को बोर्नियो में शिफ्ट करने पर काम कर रहा है.

धंसती जमीन और बढ़ते समुद्र लेवल की वजह से न्यूयॉर्क, बोस्टन और सैन फ्रांसिस्को समेत अमेरिका के 32 तटीय शहरों में पांच लाख से ज्यादा लोगों को बार-बार बाढ़ का खतरा होगा. लाइव साइंस के मुताबिक, यूएस की करीब 30 फीसदी आबादी समुद्र के किनारे बसे शहरों में रहती है, जहां 2050 तक समुद्र का लेवल करीब एक फीट तक बढ़ने की संभावना है.

50 में से एक व्यक्ति होगा प्रभावित: जियोफिजिसिस्ट

जियोफिजिसिस्ट लियोनार्ड ओहेनहेन का मानना है कि अगर बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए तो यूएस के तटों पर 2,80,000 प्रॉपर्टीज में रहने वाले 50 में से एक व्यक्ति पर असर पड़ेगा. इससे बचने के लिए यूएस को जमीन धंसने से रोकने के लिए नैचुरल गैस और ग्राउंडवाटर निकालना कम करना होगा. साथ ही कोस्टल डिफेंस को भी मजबूत करना होगा.

बीजिंग और तियानजिन शहर भी चपेट में!

चीन के जिन शहरों पर असर पड़ रहा है, उनमें बीजिंग और तियानजिन शामिल हैं, जो देश के पूर्वी हिस्सों और समुद्र के किनारे बसे हैं. समुद्र में वाटर लेवल बढ़ने के बाद शहरों के धंसने से साल 2120 तक चीन की तटीय आबादी का करीब 10 हिस्सा यानी 5.5 से 128 मिलियन लोग बाढ़ और ऐसे नुकसान की चपेट में आ सकते हैं, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.

चीन के 82 शहरों की हुई स्टडी

साइंस जर्नल की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, साइंटिस्ट्स ने 2015 से 2022 के बीच 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले चीन के हर शहर की जमीन के धीरे-धीरे नीचे जाने की स्पीड मांपी. जिन 82 शहरों की जांच की गई, उनमें से 45 फीसदी हर साल 3 मिलीमीटर से अधिक डूब रहे हैं, जबकि 16 फीसदी 10 मिमी से अधिक नीचे जा रहे हैं. स्टडी के मुताबिक, चीन की करीब तीन चौथाई आबादी इन्हीं बड़े शहरों में रहती है. अगले 100 साल में देश का करीब 26 फीसदी हिस्सा डूब सकता है, अभी करीब छह फीसदी जमीन समुद्र तल से नीचे है.

ऊंची इमारतों से भी बढ़ा खतरा

स्टडी में सामने आया कि इन बड़े शहरों में धंसाव कई वजहों से होता है, जैसे ग्राउंडवाटर निकालना और इमारतों का वजन. ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं, सड़कों का नेटवर्क बिछ रहा है और ये सब तेजी से हो रहा है. ट्रेनों का वजन और कंपन जमीन के धंसने की बड़ी वजहों में से एक है. इसके अलावा हाइड्रोकार्बन एक्सट्रेक्शन, खनन की वजह से जमीन के अंदर खाली जगह बनती है.

ग्राउंडवाटर निकालने पर रोक से बदल सकते हैं हालात

रिसर्चर्स ने क्लीयर किया कि चीन में शहरों के धंसने की समस्या को दूर करने का तरीका ग्राउंडवाटर निकालने पर लंबे समय तक रोक हो सकता है. जापान के टोक्यो में भी 20वीं सदी में पोर्ट एरिया के आसपास 5 मीटर तक जमीन धंस गई थी. हालांकि बाद में जब ग्राउंडवाटर निकालने पर रोक लगाई गई तो जमीन का धंसना रुक गया.

ओसाका में 2 मीटर तक धंस गई थी जमीन

जापान के ओसाका में 1920 से 1960 के बीच ग्राउंडवाटर पंपिंग से शहर के नीचे पानी का लेवल 30 मीटर तक कम हो गया और कुछ जगहों पर जमीन 2 मीटर से ज्यादा धंस गई. इसके बाद जापान सरकार ने ग्राउंडवाटर से पानी निकालने पर रोक लगा दी. तब से लेकर अब तक ग्राउंडवाटर का लेवल लगातार बढ़ रहा है. बाद में साइंटिस्ट्स ने बताया कि ओसाका में अब जमीन तेजी से ऊपर उठ रही है.

क्यों डूब रहे हैं समुद्र किनारे बसे शहर?

दुनिया भर में समुद्र का लेवल बढ़ने के पीछे दो कारण हैं, जो गर्म होते क्लाइमेट का नतीजा है. पहली वजह है- बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों का पिघलना. अकेले ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर हर साल करीब 270 बिलियन टन बर्फ पिघलती है. दूसरी वजह है- समुद्र का थर्मल एक्सपेंशन. इसको ऐसे समझिए- पानी गर्म होने पर फैलता है, जैसे सभी लिक्विड फैलते हैं. हमारे एटमॉस्फियर में फंसी 90 फीसदी से ज्यादा गर्मी ग्रीनहाउस गैसों के जमा होने की वजह से समुद्र सोख लेते हैं. गर्म समुद्र ठंडे की मुकाबले ज्यादा जगह घेरता है. इसीलिए हम समुद्र का लेवल बढ़ता हुआ देख रहे हैं.

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