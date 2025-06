India-Isreal Relations: इजरायल और भारत की दोस्ती जगजाहिर है. दोनों एक-दूसरे को जमकर सपोर्ट भी करते हैं. इजरायल ने अब ईरान के साथ युद्ध शुरू किया है. इसमें भी भारत ने इजरायल का विरोध नहीं किया है. लेकिन इजरायल की तरफ से एक ऐसा काम कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने पूछा है कि क्या सच में आप दोस्त हो? दरअसल इजरायली सेना (Israel Defense Force) ने शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया है, जिसे देखकर भारतीय नाराज हो गए हैं और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं. इस फोटो में जम्मू-कश्मीर को IDF ने पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है. हालांकि सोशल मीडिया पर भारतीयों ने नाराजगी दिखाते हुए IDF से यह पोस्ट हटाने की मांग की. यहां तक कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी टैग कर दिया. इसके बाद IDF को अपनी गलती का अहसास हुआ है और महज 90 मिनट बाद ही उन्होंने इसे लेकर माफी मांग ली है. IDF ने सोशल मीडिया पर माफीनामे के तौर पर लिखा,'यह पोस्ट पूरे रीजन का महज इलस्ट्रेशन है. यह नक्शा सीमाओं को सटीक रूप से दर्शाने में असफल रहा है. हम इस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं.' भारत सरकार ने इस गलत नक्शे को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है.

ईरान की ग्लोबल थ्रेट दिखाने के लिए पोस्ट किया था फोटो

इजरायल डिफेंस फोर्स ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक ट्वीट अपलोड किया था. इस ट्वीट में IDF का मकसद ईरान को 'ग्लोबल थ्रेट' के तौर पर पेश करना था, जिसके साथ शुक्रवार सुबह से इजरायल का युद्ध शुरू हुआ है. IDF ने इस ट्वीट में दुनिया के वे इलाके दिखाने की कोशिश की थी, जो ईरानी मिसाइलों के दायरे में आते हैं. IDF ने लिखा,"ईरान एक ग्लोबल थ्रेट है. इजरायल उसका आखिरी लक्ष्य नहीं है, यह केवल शुरुआत है. हमारे पास कार्रवाई के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था. इसके साथ जो फोटो इजरायली सेना ने अटैच किया था, उसमें पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और भारत समेय एशिया के अन्य हिस्सों का नक्शा दिखाया गया था. हालांकि भारत का जो नक्शा इसमें दिख रहा था, वो गलत था.

