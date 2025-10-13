Nobel न मिलने से Trump को लगा जख्म, मरहम का काम करेगा इस देश से मिल रहा सर्वोच्च सम्मान

खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और युद्ध समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए इजरायल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है.

शांति का नोबेल न मिलने से आहत, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और दुखी होने की जरूरत नहीं है. उसी इजरायल जिसका हमास से युद्ध रुकवाने में ट्रंप की बड़ी भूमिका थी, के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोंग ने बीते दिनों इस बात की घोषणा की है कि वह अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और युद्ध समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करेंगे.

खबर अंग्रेजी अखबार द हिंदू के हवाले से है, रिपोर्ट में कहा गया है कि इसहाक हर्जोंग ने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में इस बात का जिक्र किया है कि, 'अपने अथक प्रयासों से राष्ट्रपति ट्रंप ने न केवल हमारे प्रियजनों को घर वापस लाने में मदद की है, बल्कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा, सहयोग और शांतिपूर्ण भविष्य की सच्ची आशा पर आधारित एक नए युग की नींव भी रखी है.

उन्हें इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी.' बयान में हर्जोंग ने यह भी कहा है कि, 'आने वाले महीनों' में प्रदान किया जाएगा और वह डोनाल्ड ट्रंप को अपने निर्णय से तब अवगत कराएंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार को इजराइल का दौरा करेंगे.

बताते चलें कि प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण के मद्देनजर इजरायल और हमास बंधक-कैदियों की अदला-बदली करने वाले हैं. मामले में रोचल यह है कि यह 20-पॉइंट प्लान ट्रंप का ही है जिसका उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच दो साल से अधिक समय तक चली जंग को समाप्त करना है.

चूंकि जल्द ही ट्रंप इजरायल होंगे इसलिए आशा की जा रही है कि ट्रंप बंधकों के परिवारों से मिलेंगे और साथ ही वो वहां संसद को भी संबोधित करेंगे. बता दें कि जिस सम्मान को इजरायल ट्रंप को देने की बात कह रहा है वो सम्मान 2013 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी मिल चुका है.