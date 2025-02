Israel Terror Attack: इजरायल में गुरुवार को एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है. इजरायल के उत्तरपश्चिमी शहर हायफा में हाइवे-65 के करीब फुटपाथ पर चल रही भीड़ पर एक शख्स ने तेज गति से कार चढ़ा दी. कार के नीचे कुचलकर कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं. इजरायल पुलिस ने बाद में कार चालक को शूट कर दिया है. उधर, इस घटनास्थल के करीब ही दो पुलिस अफसरों को भी चाकू मारकर घायल कर दिया है. इस हमले का संदिग्ध आरोपी मौके से भागने में सफल रहा, लेकिन बाद में उसे दबोच लिया गया है. इजरायली पुलिस ने इस हमले के पीछे आतंकियों का हाथ होने का संदेह जताया है. मामले की जांच की जा रही है.

बस स्टेशन के बाहर किया कार से हमला

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, कार अटैक हाईवे-65 पर हायफा शहर के परडेस हन्ना-कारकुर इंटरसेक्शन के करीब एक बस स्टेशन के बाहर किया गया. मेगन डेविड एडम (MDA) के मुताबिक, यह आतंकी हमला स्थानीय समय के अनुसार शाम 4.18 मिनट पर हुआ, जिसमें 5 पुरुष और 3 महिलाओं समेत कुल 8 लोग घायल हुए हैं. घायलों की उम्र 20 से 70 साल के बीच है. दो घायलों की हालत गंभीर है, जबकि बाकी छह को इलाज के लिए हदीरा के हिलेल याफे मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है. हालांकि The Mossad नाम के ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर 10 लोगों के घायल होने का दावा किया गया है. इस पोस्ट में हमलावर को बाद में सुरक्षा बलों द्वारा गेन शमूएल में ढेर कर दिए जाने का भी दावा किया गया है. हालांकि DNA Hindi यह पुष्टि नहीं कर सकता है कि यह इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ही एक्स हैंडल है या नहीं.

A terrorist vehicular attack incident has occurred at the Karkur intersection near Alonit. 10 injured people are being treated.



The terrorist was neutralized at Gan Shmuel. pic.twitter.com/E9BtEQVMIm