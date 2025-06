Israel-Iran War: इजरायल ने ईरान पर हमले की चेतावनी गुरुवार को ही जारी कर दी थी. शुक्रवार को इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जिसमें ईरान की एलीट रेवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स के चीफ की मौत हो गई है. ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है.

Israel-Iran War: इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान के कथित परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है. इजरायल के रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि की है. ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत किए गए इस हमले में ईरान की एलीट रेवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स के चीफ की मौत हो गई है. इसकी पुष्टि ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कर दी है. ईरान ने इस हमले में आम लोगों की मौत होने का दावा किया है और इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है. हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना ने ईरान की मुख्य यूरेनियम संवर्धन ईकाई, परमाणु वैज्ञानिकों और बैलेस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ही निशाना बनाया है. ईरान ने इस हमले के बाद अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है. उधर, इजरायल ने भी देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है.

आइए आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि अब तक क्या पता चला है-

1. ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खात्मे तक जारी रहेंगे हमले

इजरायल के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार सुबह बताया कि उनके देश ने ईरान पर पूर्वव्यापी हमला शुरू कर दिया है. इसके साथ ही देश में ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन अटैक को ध्यान में रखते हुए स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के तत्काल बाद कहा,'हमने ईरान के परमाणु संवर्धन प्रोग्राम का दिल भेद दिया है. हमने नाटांज में ईरान की मुख्य संवर्धन ईकाई को निशाना बनाया है. हमने ईरान के उन प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है, जो ईरानी बम पर काम कर रहे हैं. हमने ईरान के बैलेस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी निशाना बनाया है. ऑपरेशन राइजिंग लॉयन तब तक जारी रहेगा, जब तक यह धमकी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती.'

2. हमले में ईरान की एलीट रेवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ की मौत

Israel Defence Forces (IDF) के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर (Lieutenant General Eyal Zamir) ने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक आर्म्ड फोर्स एलीट रेवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल होसैन सालामी (Hossein Salami) के हमले में मरने की आशंका जताई है. बता दें कि ईरान की एलीट रेवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स को अमेरिका और इजरायल आतंकी संगठन मानते हैं. AP के मुताबिक, ईरान के सरकारी टीवी ने भी हमले में जनरल सालामी के मरने की पुष्टि कर दी है. जमीर ने हमले को सही ठहराते हुए कहा कि हम हमले के लिए किसी दूसरे समय का इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था.

3. ईरान ने किया हमले में आम लोगों की मौत का दावा

ईरान के सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा कि इजरायल ने राजधानी तेहरान में रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाया है. इस हमले में एक रिहाइशी बिल्डिंग में महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों आम लोग मारे गए हैं. ईरान के सरकारी टीवी ने भी इससे पहले राजधानी में बहुत बड़े विस्फोट सुनाई देने की रिपोर्ट जारी की थी. ईरानी टीवी पर कहा गया था कि तेहरान के अलग-अलग इलाकों में बड़े विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही है.

4. इजरायल ने बंद किया अपना एयर स्पेस

इजरायल ने हमले के तत्काल बाद अपने देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है. साथ ही ईरान की तरफ से पलटवार की आशंका में अपने देश का एयरस्पेस बाहरी विमानों के लिए बंद कर दिया है. इजरायल के एयरपोर्ट्स पर अब अगले आदेश तक ना तो किसी विमान को लैंड करने की इजाजत होगी और ना ही सैन्य विमानों के अलावा कोई भी विमान इजरायल से टेकऑफ कर पाएगा.

5. भारत ने जारी की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी

इजरायल में भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए ईरान पर हमले के तत्काल बाद एडवाइजरी जारी की है. दूतावास के एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल से जारी एडवाइजरी में कहा गया,'क्षेत्र में बदलते हालातों को देखते हुए इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि सतर्क रहें. सभी लोग इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा तय किए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करें. कृपया धैर्य रखें, देश के अंदर अनावश्यक यात्रा करने से बचें और सेफ्टी शेल्टर्स के करीब ही रहें.

"Advisory



