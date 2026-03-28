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Israel Iran War: ईरान के हेवी-वॉटर प्लांट पर इजरायल का बड़ा हमला, IRGC ने कहा- 'वर्कप्लेस खाली करो'

Iran-Israel War: इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और तेल बुनियादी ढांचों पर भीषण मिसाइल हमला किया है. ईरान ने इसे अमेरिकी शह पर किया गया अपराध बताते हुए 'भारी कीमत' वसूलने की चेतावनी दी है.

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अनुराग अन्वेषी

Updated : Mar 28, 2026, 02:51 PM IST

Israel Iran War: ईरान के हेवी-वॉटर प्लांट पर इजरायल का बड़ा हमला, IRGC ने कहा- 'वर्कप्लेस खाली करो'
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Israel Iran War 2026: ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल ने भयानक हमला कर दिया है. इससे कुछ घंटे पहले इजरायल ने तेहरान के खिलाफ अपना अभियान तेज करने की धमकी दी थी. परमाणु संयंत्रों पर हमले किए जाने की जानकारी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर एक पोस्ट साझा कर दी है. उन्होंने X पर लिखा "इजरायल ने ईरान की दो सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्रियों, एक बिजली संयंत्र और नागरिक परमाणु स्थलों सहित अन्य बुनियादी ढांचों पर हमला किया है. इजराइल का दावा है कि उसने यह कार्रवाई अमेरिका के सहयोग से की है. यह हमला कूटनीति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बढ़ाई गई समय सीमा का उल्लंघन करता है. ईरान इजराइली अपराधों के लिए भारी कीमत वसूलेगा."

हेवी-वॉटर प्लांट  को बनाया निशाना

ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन IRNA के मुताबिक, एक हेवी-वॉटर प्लांट और एक येलोकेक उत्पादन सुविधा को निशाना बनाया गया है. ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद IRGC ने कहा है कि अमेरिकी और इजरायली औद्योगिक कंपनियों में काम करने वाले लोग तत्काल वर्कप्लेस छोड़ दें. ईरान ने इन केंद्रों पर जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है.

'तुरंत अपना वर्कप्लेस छोड़ दो..'

इजरायली हमले के बाद IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एयरोस्पेस फोर्स कमांडर सैयद माजिद मूसावी ने सोशल नेटवर्किंग साइट X पर लिखा, "आपने पहले भी हमें आजमाया था; दुनिया ने फिर देखा कि आप खुद आग से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं. इस बार, आंख के बदले आंख नहीं चलेगा; देखते रहिए! अमेरिकियों और जायोनी शासन से जुड़ी औद्योगिक कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालने से बचने के लिए तुरंत अपना वर्कप्लेस छोड़ देने चाहिए!"
इजरायल के इस हमले के बाद ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने पुष्टि की कि अराक में शाहिद खोंडाब हेवी वॉटर कॉम्प्लेक्स और यज्द प्रांत में अर्दकान येलोकेक प्लांट पर हमले हुए हैं. एजेंसी ने कहा कि फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ और किसी तरह के रेडियोएक्टिव के लीक होने का कोई खतरा नहीं है.

कब खत्म होगा ईरान-इजरायल युद्ध?

बता दें कि पश्चिम एशिया में पिछले 28 दिनों से लगातार जंग जारी है. ईरान-इजरायल लगातार एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. इस जंग में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी तनाव अधिक बढ़ गया है. दुनिया के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आया है और शेयर मार्केट में गिरावट आई है. इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दबाव पड़ा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वे ईरान के अहम केंद्रों पर 10 दिनों के लिए हमला रोक रहे हैं. इससे पहले अमेरिका ने इस जंग को रोकने के लिए ईरान को प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया है. फिलहाल यह युद्ध कब तक खिंचेगा इस बारे में सही-सही कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

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