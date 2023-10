हमास के खिलाफ इजरायल के साथ अमेरिका-ब्रिटेन, क्या और भड़केगी जंग?

डीएनए हिंदी: यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक इजरालय दौरे पर हैं. हमास से जंग छिड़ने के बाद यह पहली बार है जब ऋषि सुनक ने युद्ध ग्रस्त इजरायल का दौरा किया है. उनसे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की थी. बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही ऋषि सुनकर ने यह कहा है कि वे इजरायल पहुंच रहे हैं.

ऋषि सुनक ने X पर पोस्ट किया, 'मैं इज़राइल में हूं, एक राष्ट्र शोक में है. मैं आपके साथ दुखी हूं. आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आज और हमेशा आपके साथ खड़ा हूं.'

उनकी यात्रा से पहले, ऋषि सुनक के कार्यालय ने जानकारी दी थी कि प्रधान मंत्री इजरायल और फिलिस्तीन में हुई त्रासदी पर संवेदना जाहिर करेंगे. वे इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश देंगे.

इजरायल में क्या करेंगे ऋषि सुनक?

यूके पीएम ऋषि सुनक, मिस्र से बात करेंगे कि गाजा में जितनी जल्दी हो सके पीड़ितों को मदद पहुंचाया जाए. वे मिस्र से एक वैकल्पिक मार्ग भी खोलने की अपील करेंगे. ब्रिटिश नागरिकों को निकालने के लिए वे इजरायल और मिस्र दोनों से गुहार लगाएंगे. ऋषि सुनक ने कहा कि गाजा के अस्पताल पर हुआ हमला, दुनियाभर के नेताओं के लिए संदेश था कि जल्द से जल्द युद्ध रोकने के लिए सारे देश एकजुट हो जाएं.

