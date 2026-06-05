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क्या आपका शहर भी खतरे में है? क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे दुनिया के 10 शहरों में ये भारतीय शहर भी

Why Indian cities at risk? कल्पना कीजिए कि जिस शहर में आप रहते हैं, वहां गर्मी हर साल और खतरनाक होती जाए, बारिश बाढ़ में बदल जाए और पीने का पानी सबसे बड़ी चिंता बन जाए. यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के कई बड़े शहरों की हकीकत बनती जा रही है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 05, 2026, 06:22 AM IST

क्या आपका शहर भी खतरे में है? क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे दुनिया के 10 शहरों में ये भारतीय शहर भी

जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की लिस्ट हुई जारी (फोटो एआई)

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10 Cities in World Where Climate Change Is Becoming Biggest Threat: जलवायु परिवर्तन अब केवल ग्लेशियरों या समुद्रों का मुद्दा नहीं रह गया है. इसका असर सीधे शहरों की अर्थव्यवस्था, लोगों की सेहत, घरों की कीमतों और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है. दुनिया के कई बड़े शहरों को लेकर चेतावनी दी जा रही है कि अगर हालात नहीं बदले, तो आने वाले वर्षों में वहां रहना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सवाल यह है कि क्या इस खतरे की सूची में कोई भारतीय शहर भी शामिल है?

जलवायु परिवर्तन शहरों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बन रहा है

दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है. यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दबाव भी शहरी इलाकों पर दिखाई दे रहा है. कहीं समुद्र का बढ़ता स्तर चिंता बढ़ा रहा है तो कहीं अत्यधिक गर्मी और अनियमित बारिश.

विशेषज्ञों का मानना है कि शहरों की तेजी से बढ़ती आबादी और कंक्रीट का फैलाव इस संकट को और गंभीर बना रहा है. पेड़ों की कमी, बढ़ता प्रदूषण और सीमित प्राकृतिक संसाधन मिलकर ऐसे हालात बना रहे हैं जहां एक सामान्य मौसम की घटना भी बड़ी आपदा का रूप ले सकती है. बढ़ते बिजली बिल, स्वास्थ्य समस्याएं, महंगा होता जीवन और भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता.

किन शहरों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है

दुनिया भर की विभिन्न जलवायु रिपोर्टों और अध्ययनों में ऐसे कई शहरों का जिक्र किया जाता है जो समुद्र स्तर वृद्धि, बाढ़, हीटवेव या जल संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. इनमें एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कई बड़े महानगर शामिल हैं. इन शहरों की एक समान समस्या है—जलवायु परिवर्तन का प्रभाव उनकी बुनियादी सुविधाओं पर पड़ रहा है. सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, बिजली नेटवर्क और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ते मौसमीय दबाव के सामने कमजोर पड़ सकती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि कौन सा शहर सबसे विकसित है, बल्कि यह होगा कि कौन सा शहर बदलते मौसम के अनुरूप खुद को ढालने में सफल रहा.

भारत का कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है

भारत दुनिया के सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाले देशों में शामिल है. ऐसे में जलवायु परिवर्तन का असर यहां के शहरों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. मुंबई जैसे तटीय शहरों में समुद्र स्तर वृद्धि और भारी बारिश चिंता का विषय बन रही है. वहीं दिल्ली, अहमदाबाद और कई अन्य शहर लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव का सामना कर रहे हैं. चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में जल प्रबंधन और पानी की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर चिंता जताई जाती रही है.

हालांकि किसी भी शहर का भविष्य केवल उसके भौगोलिक स्थान से तय नहीं होता. शहरी योजना, हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे कारक भी यह तय करते हैं कि कोई शहर संकट का सामना कितनी मजबूती से कर पाएगा.

सबसे बड़ा खतरा सिर्फ मौसम नहीं, संपत्ति और रोजगार पर असर है

जलवायु परिवर्तन को अक्सर पर्यावरण का विषय माना जाता है, लेकिन इसका आर्थिक पहलू कहीं ज्यादा बड़ा है. अगर किसी शहर में बार-बार बाढ़ आती है या गर्मी लगातार बढ़ती है, तो इसका असर संपत्ति की कीमतों, निवेश और रोजगार के अवसरों पर भी पड़ सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में लोग केवल नौकरी या सुविधाओं के आधार पर शहर नहीं चुनेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि वहां का पर्यावरण कितना सुरक्षित है. यह एक ऐसा बदलाव है जिस पर अभी कम चर्चा हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है.

यानी जलवायु परिवर्तन केवल प्रकृति की चुनौती नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है.

क्या अभी भी हालात बदले जा सकते हैं?

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति चिंताजनक जरूर है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है. हरित क्षेत्रों को बढ़ाना, टिकाऊ शहरी विकास, बेहतर जल प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना ऐसे कदम हैं जो शहरों को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं.

दुनिया के कई शहर पहले ही जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे पर निवेश शुरू कर चुके हैं. भारत में भी कई शहर हीट एक्शन प्लान, वर्षा जल संचयन और शहरी हरियाली बढ़ाने जैसे उपायों पर काम कर रहे हैं.
 
दुनिया के जिन शहरों को आज जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े खतरे वाले क्षेत्रों में गिना जा रहा है, उनकी कहानी केवल पर्यावरण की नहीं है. यह लोगों के स्वास्थ्य, रोजगार, घरों, बच्चों के भविष्य और जीवन की गुणवत्ता की कहानी भी है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संकट दूर कहीं नहीं है. इसका असर धीरे-धीरे हमारे शहरों, हमारी जेब और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देने लगा है. इसलिए सवाल यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हमारे शहर तक पहुंचेगा या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं.

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