क्या डोनाल्ड ट्रंप की छवि पर ग्लोबल टेंशन का असर पड़ रहा है? जानें गिरती पॉपुलैरिटी रेटिंग के पीछे क्या है वजह?

अमेरिका में क्या ट्रम्प की लोकप्रियता गिर रही है? हाल के सर्वे में संकेत मिले हैं कि Donald Trump की approval rating में गिरावट आई है. इसके पीछे पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और ईरान से जुड़े हालात बड़ी वजह माने जा रहे हैं. साथ ही, अमेरिका में महंगाई और ईंधन की कीमतों ने भी आम लोगों की चिंता बढ़ाई है.

अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर लोकप्रियता और नीतियों को लेकर बहस तेज हो गई है. हालिया कुछ रिपोर्ट्स/एग्रीगेटेड सर्वे संकेत देते हैं कि Donald Trump की approval rating में गिरावट देखी जा रही है, और इसके पीछे वैश्विक तनाव से लेकर घरेलू आर्थिक मुद्दे तक कई कारण माने जा रहे हैं. हाल ये है कि सोशल मीडिया पर भी ट्रंप को लेकर काभी मीम्स वायरल हो रहे हैं.

सर्वे में दिखी गिरावट, लेकिन तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं

हाल के विभिन्न सर्वेक्षणों में यह संकेत मिला है कि Donald Trump की लोकप्रियता में कुछ गिरावट आई है. हालांकि, अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर भी देखा गया है, जिससे यह साफ होता है कि स्थिति पूरी तरह एकतरफा नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राजनीति में approval ratings अक्सर वैश्विक घटनाओं और घरेलू मुद्दों के अनुसार तेजी से बदलती रहती हैं.

वैश्विक तनाव और विदेश नीति बना बड़ा फैक्टर

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े घटनाक्रम ने अमेरिकी विदेश नीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. कुछ सर्वे यह दिखाते हैं कि आम जनता सैन्य कार्रवाई को लेकर सतर्क रुख अपनाना चाहती है. यही कारण है कि विदेश नीति के फैसलों का सीधा असर सरकार की लोकप्रियता पर पड़ रहा है.

महंगाई और घरेलू मुद्दों से बढ़ी चिंता

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में बढ़ती महंगाई, ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव और जीवन-यापन की लागत जैसे मुद्दे भी लोगों की प्राथमिक चिंता बने हुए हैं. कई विश्लेषकों का मानना है कि जब आम लोगों के दैनिक खर्च बढ़ते हैं, तो उसका असर सरकार के प्रति उनके नजरिए पर भी पड़ता है. यही वजह है कि आर्थिक प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

किसने किया सर्वे और क्या रही रिपोर्ट

1-सिल्वर बुलेट औसत के अनुसार, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह सबसे कम अनुमोदन रेटिंग है. ट्रंप की रेटिंग फिलहाल उनके पहले कार्यकाल की सबसे खराब स्थिति से भी नीचे है.रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान युद्ध के अलावा, व्यापार, आयात कर, आव्रजन और बढ़ती महंगाई से निपटने में ट्रंप प्रशासन की विफलताएं सार्वजनिक समर्थन में गिरावट के मुख्य कारण हैं.



2- रॉयटर्स/इप्सोस सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ 65 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप ईरान में एक बड़ा जमीनी युद्ध छेड़ेंगे, वहीं केवल सात प्रतिशत लोग ही इस कदम का समर्थन करते हैं. जहाँ अधिकांश रिपब्लिकन (77 प्रतिशत) मौजूदा हवाई हमलों का समर्थन करते हैं, वहीं डेमोक्रेट और स्वतंत्र मतदाताओं में युद्ध का कड़ा विरोध है.

सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, कुल अमेरिकियों में से केवल 37 प्रतिशत ही युद्ध का समर्थन करते हैं. वहीं 59 प्रतिशत इसका विरोध करते हैं. यह उल्लेखनीय है कि पांच में से एक रिपब्लिकन ने युद्ध के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की. ईरान में विशेष बलों को भेजने के मुद्दे पर भी जनता में तीखा मतभेद है. लगभग 55 प्रतिशत लोग ईरान में किसी भी प्रकार की जमीनी सेना भेजने के पूर्णतः विरोधी हैं.

तीन सप्ताह पहले अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद से मध्य पूर्व में हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें कई अमेरिकी सैनिक भी होने का दावा किया जा रहा है. दोनों पक्षों द्वारा ऊर्जा संयंत्रों पर किए गए हमलों के कारण वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर अमेरिकी शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है. 55 प्रतिशत अमेरिकियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों ने उनके घरेलू बजट पर दबाव डाला है



3- याहू/यूगोव के एक सर्वेक्षण में ट्रंप की आर्थिक अनुमोदन रेटिंग भी सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई है. ट्रंप की आर्थिक रेटिंग वर्तमान में उनके पहले कार्यकाल के दौरान कोविड संकट से भी बदतर है. 67 प्रतिशत लोगों ने जीवन यापन की लागत से निपटने के ट्रंप के तरीके से असंतोष व्यक्त किया.

इस मुद्दे पर केवल 26 प्रतिशत अमेरिकी ही उनका समर्थन करते हैं. ईरान में सैन्य कार्रवाई के कारण ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि से जनता में व्यापक आक्रोश फैल गया है. 61 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना ​​है कि देश में मुद्रास्फीति और भी बदतर हो जाएगी. केवल 38 प्रतिशत लोग राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के समग्र प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, जबकि 59 प्रतिशत लोग उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं.

जनता की राय बंटी हुई, चुनावी असर संभव

सर्वे यह भी दिखाते हैं कि अमेरिकी जनता इस समय कई मुद्दों पर बंटी हुई है, चाहे वह विदेश नीति हो या आर्थिक फैसले. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में आने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि मतदाता अब नीतियों के साथ-साथ उनके परिणामों को भी अधिक गंभीरता से देख रहे हैं.

Donald Trump की लोकप्रियता में आई गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक और घरेलू हालात का संकेत है. यह दिखाता है कि आज के दौर में किसी भी नेता की छवि कई कारकों से प्रभावित होती है और जनता का भरोसा बनाए रखना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है.

डिस्क्लेमर- यह समाचार विभिन्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स, सर्वेक्षणों और मीडिया स्रोतों पर आधारित है. इसमें दिए गए आंकड़े और निष्कर्ष संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी डेटा के अनुसार हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव संभव है. इस लेख का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है, न कि किसी व्यक्ति, सरकार या संस्था के प्रति कोई अंतिम या निर्णायक राय प्रस्तुत करना.

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