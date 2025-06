13 जून को अर्धरात्रि में जब ईरान ने इजरायल की ओर समन्वित मिसाइल हमला किया, तो इजरायल रक्षा बलों ने 'एरो 3' हाइपरसोनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली लॉन्च की, जिसने अंतरिक्ष में आने वाली ईरानी मिसाइल को रोक दिया. एक वीडियो में इस बात का शानदार नजारा कैद किया गया कि कैसे इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइल को धरती से बाहर रहते हुए भी रोक लिया.

इस शानदार तकनीक को एक्सोएटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कहा जाता है. चूंकि इजरायल ने बोइंग एरो 3 एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम द्वारा ईरानी मिसाइल को नष्ट कर दिया, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि एक्सोएटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन है क्या?

एक्सोएटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन क्या है?

अंतरिक्ष में होने वाली मिसाइलों को पृथ्वी से बाहर इंटरसेप्शन करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल इजरायली रक्षा बलों ने ईरान के साथ युद्ध जारी रखने के लिए किया था. एक्सोएटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, जिसे एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (एबीएम) के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल से परे संचालित होता है.

वे अंतरिक्ष में मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए उन्नत सेंसर और मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हैं. इस बीच, एरो 3 को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अपने चाप के शीर्ष पर यात्रा करती हैं.

