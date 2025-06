Iran-Israel War: ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष (Iran Israel Conflict) रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की कवायद भी फेल हो गई है. शुक्रवार को इजरायल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान में परमाणु ठिकानों समेत करीब 100 टारगेट को निशाना बनाया गया था, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री अफसरों समेत कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई थी. ईरान ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन टू प्रॉमिस शुरू किया है, जिसमें इजरायल पर पहले 100 से ज्यादा ड्रोन्स से हमला किया गया था और इसके बाद फिर 100 से ज्यादा बैलेस्टिक मिसाइलों को येरूसलम और तेल अबीब शहरों पर दागा गया है. इससे इजरायल में कई जगह धमाके हुए हैं और करीब 34 लोग घायल होने की खबर है. जवाब में इजरायल ने भी ईरान पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं. ईरान ने इजरायल के हमलों में अब तक 78 आम ईरानी नागरिक मारे जाने का दावा किया है.

आइए आपको बताए दोनों के बीच चल रही जंग से जुड़े 5 अपडेट्स-

1. ईरानी मिसाइलों से इजरायल में पहली मौत

ईरान ने इजरायल पर 100 ड्रोन्स के बाद शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात को दूसरी बार करीब 100 बैलेस्टिक मिसाइलों से हमले किया. इस हमले के बाद इजरायल के कई शहरों में विस्फोट सुने गए हैं. इजरायल के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों को नष्ट करने के चलते आतिशबाजी जैसा नजारा देखने को मिला. इस मिसाइल अटैक में इजरायल के अलग-अलग शहरों में करीब 34 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से रामत जेन इलाके में घायल हुई एक महिला की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई है.

2. इजरायल ने दागी ईरान पर 150 मिसाइल, तेहरान का एयरपोर्ट बना निशाना

इजरायल ने भी जवाब में ईरान पर फिर से हमला किया है. शनिवार सुबह इजरायल ने ईरान पर करीब 150 मिसाइल दागी हैं. न्यूज एजेंसी AFP ने ईरानी मीडिया के हवाले से दावा किया है कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया है. ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पश्चिमी तेहरान में मौजूद एयरपोर्ट के इलाके में मिसाइल गिरने के बाद गाढ़ा धुआं उठता दिख रहा है.

3. ईरान ने यूएन में किया अपने 78 नागरिक मरने का दावा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ईरान ने इजरायल पर रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने कहा कि इजरायली हमले में हमारे 78 लोग मारे गए हैं, जिनमें सीनियर मिलिट्री अफसर भी शामिल हैं. हमले में 329 आम लोग घायल हुए हैं.

4. ईरान की US को चेतावनी, कहा- इजरायल के साथी भी भुगतेंगे परिणाम

ईरान ने उन देशों को भी चेतावनी दे दी है, जो इजरायल का साथ देने और ईरान के खिलाफ किए गए उसके हमले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. माना जा रहा है कि यह चेतावनी बिना नाम लिए अमेरिका को दी गई है. ईरान के सीनियर अफसर ने CNN से कहा,'इंटरनेशनल कानून के तहत ईरान के पास अपने देश का बचाव करने का अधिकार सुरक्षित है. ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली सत्ता का साथ देने वाला कोई भी देश याद रखे कि उसके रीजनल बेस और पोजीशन नए निशाने बन सकते हैं.'

5. यूएन ने की इजरायल-ईरान से शांति की अपील

यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने ईरान और इजरायल, दोनों से शांति बनाने की अपील की है. दोनों देशों के शुक्रवार को एक-दूसरे के खिलाफ हमला करने के बाद यूएन चीफ ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट लिखकर यह अपील की. गुटेरस ने लिखा,'बहुत टकराव हुआ. अब ठहरने का समय है. शांति और कूटनीति से बात होनी चाहिए.'

