ईरान की Emad Strike से कुवैत में US एयरबेस तबाह? सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं इस बात की गवाही

दुनिया
Iran-US: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरआईबी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इसके जवाब में कुवैत में दो अमेरिकी एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें कथित तौर पर हमले से हुए नुकसान को दिखाया गया है.
Iran Attack on US Base: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, संघर्ष विराम के बीच अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर फिर हमले किए हैं. US आर्मी का कहना है कि उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट की ओर दागे गए ईरान के चार 'वन-वे अटैक ड्रोन' को मार गिराया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने अपने एक बयान में कहा कि US आर्मी ने हमलों से बचाव के लिए ईरान के क़ेशम द्वीप के रडार ठिकानों पर हमला किया.
वहीं दूसरी ओर ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरआईबी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इसके जवाब में कुवैत में दो अमेरिकी एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. साथ ही ईरानी मीडिया ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें कथित तौर पर हमले से हुए नुकसान को दिखाया गया है.
इससे पहले ईरान की सेना ने दावा किया था कि उन्होंने कुवैत में US के सैन्य ठिकाने Ali Al Salem Air Base और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th Fleet से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है. इसको लेकर ईरानी मीडिया ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें कथित तौर पर हमले से हुए नुकसान को दिखाया गया है. लेकिन, इन तस्वीरों की सत्यता और नुकसान की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
Satellite image of the aftermath of Iran's latest attack on Kuwaiti base— Tehran Times (@TehranTimes79) June 6, 2026
🔹Following the aggressive American attack on southern Iran and the violation of the ceasefire, Tehran attacked the originating bases. pic.twitter.com/kVFDuzaIm6
दूसरी ओर कुवैत के अधिकारियों के मुताबिक, उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया था.
IRGC NEWS ने एक पोस्ट में बताया है कि - ईरान ने कुवैत की तेल सुविधाओं पर ज़बरदस्त हमला किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने कुवैत के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए एक और बड़ा हवाई हमला किया है. इस हमले को अब तक के सबसे अहम हमलों में से एक माना जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
🚨 BREAKING NEWS :— IRGC NEWS (@IRGC_IRAN_News) June 6, 2026
Iran Launches Massive Strike on Kuwait’s Oil Facilities
According to reports, Iran has carried out another major airstrike targeting Kuwait’s oil infrastructure. The attack is being described as one of the most significant strikes so far, sending shockwaves… pic.twitter.com/KRsGaGIlTL
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