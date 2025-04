Iran Blast Video: ईरान के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक राजई पोर्ट पर शनिवार दोपहर में एक भीषण धमाका हुआ है. बंदर अब्बास शहर में मौजूद इस पोर्ट पर हुआ धमाका इतना भयानक था कि उसके बाद उठे धुएं के बादलों को कई किलोमीटर दूर से देखा गया है. धमाके के बाद पोर्ट पर आग लग गई है, जिसकी चपेट में आकर बहुत सारे लोग घायल हुए हैं. धमाके से पूरे पोर्ट कंटेनर्स का मलबा बिखर गया है. उसके नीचे भी लोग दबे हुए हैं. इसके चलते घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पहले घायलों की संख्या 400 के करीब बताई गई थी, लेकिन बाद में यह बढ़कर 500 के पार पहुंच गई है. अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है. ईरान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, अब तक 516 घायलों को रेस्क्यू किया जा चुका है. ज्यादा गंभीर घायलों को होर्मोजगान प्रांत के अस्पतालों में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है, जबकि मामूली घायलों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया है. धमाका होने की ऑफिशियल पुष्टि तीन घंटे बाद भी ईरान सरकार की तरफ से नहीं की गई है. इसके चलते धमाके के सही कारण का पता नहीं लग पाया है.

कंटेनरों में हुआ है धमाका

ईरान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मेहरदाद हसनजादेह ने बताया कि यह धमाका राजई पोर्ट पर कंटेनरों में हुआ है. रेस्क्यू टीमों ने बचाव अभियान चला रखा है. धमाका बेहद भयावह था. न्यूज एजेंसी AP ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के हवाले से बताया है कि धमाके के बाद काले धुएं के गुबार ने पूरा आसमान घेर लिया है, जिसे कई मील दूर से भी देखा जा सकता है.

IN PHOTOS: A powerful explosion ripped through a key port in southern Iran on Saturday, injuring more than 500 people, state media said, with the cause of the blast not immediately clear.#Iran #BandarAbbas



