ईरान संकट के बीच जानिए भारत के प्रमुख रेस्क्यू ऑपरेशन, किन-किन देशों से कराई गई थी भारतीयों की वतन वापसी

Iran के किन शहरों में रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय, पढ़ाई या नौकरी क्या करने जाते हैं युवा?

UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससी ने अबतक जारी नहीं किया सिविल सेवा एग्जाम का नोटिफिकेशन, जानें एस्पिरेंट्स के मतलब की बात

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है 'Choppelganger', जानिए इसका मतलब 

Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

Homeदुनिया

दुनिया

पालक पनीर ने बनाया कपल को करोड़पति, हैरान करेगा University Of Colorado Boulder का ये मामला 

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलोराडो को पालक पनीर से नफरत महंगी पड़ गई है. यूनिवर्सिटी ने दो भारतीय PhD स्टूडेंट्स को  1.8 करोड़ रुपये का सिविल राइट्स सेटलमेंट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उनसे कहा गया था कि वह अपना लंच जिसमें पालक पनीर थी, डिपार्टमेंट के माइक्रोवेव में गर्म न करें, क्योंकि उससे बदबू आती है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 14, 2026, 06:28 PM IST

पालक पनीर ने बनाया कपल को करोड़पति, हैरान करेगा University Of Colorado Boulder का ये मामला 
एक ऐसे समय में जब दुनिया Indian Cuisine की दीवानी हो रही हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदुस्तानी जायके से दिक्कत है. लेकिन तब क्या जब ये दिक्कत नफरत में बदल जाए. शायद हम और आप इसे न समझ पाएं मगर जो यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलोराडो बोल्डर में भारतीय PhD स्टूडेंट्स आदित्य प्रकाश और उर्मी भट्टाचार्य के साथ हुआ, उसने ये बता दिया है कि समानता के लाख दावों के बावजूद आज भी दुनिया की एक बड़ी आबादी भेदभाव की गिरफ्त में है. 

जिक्र दो भारतीय छात्रों आदित्य प्रकाश और उर्मी भट्टाचार्य का हुआ है. तो यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि इन दोनों को  पालक पनीर से जुड़ी भेदभाव की एक घटना पर 1.8 करोड़ रुपये (200,000 USD) का सिविल राइट्स सेटलमेंट मिला है. सितंबर 2023 में, कथित तौर पर एक स्टाफ मेंबर ने प्रकाश से कहा कि वह अपना लंच डिपार्टमेंट के माइक्रोवेव में गर्म न करें, क्योंकि उसमें से 'बदबू' आ रही थी.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक स्टाफ मेंबर ने प्रकाश के लंच की 'तेज गंध' के बारे में शिकायत की. अपने संक्षिप्त जवाब में, उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ खाना है. मैं इसे गर्म करके जा रहा हूं.'

बाद में यह मामला बढ़ गया जिसके चलते 34 साल के प्रकाश और 35 साल की भट्टाचार्य ने कोलोराडो के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यूनिवर्सिटी के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया. अपनी शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रकाश द्वारा 'भेदभावपूर्ण व्यवहार' के बारे में चिंता जताने के बाद, यूनिवर्सिटी ने बदले की भावना से कार्रवाई की.

स्टूडेंट्स ने यह भी तर्क दिया कि डिपार्टमेंट के किचन के नियम खास तौर पर दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाते थे, जिससे कम्युनिटी के सदस्यों को कॉमन एरिया में अपना लंच खोलने से रोका जाता था.

जबकि प्रकाश ने कहा कि उन्हें बार-बार सीनियर फैकल्टी के साथ मीटिंग में बुलाया गया और उन पर स्टाफ को 'असुरक्षित महसूस कराने' का आरोप लगाया गया, वहीं भट्टाचार्य ने दावा किया कि उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के टीचिंग असिस्टेंट के पद से निकाल दिया गया.

उन्होंने आगे कहा कि पालक पनीर की घटना के दो दिन बाद भारतीय खाना खाने पर उन पर 'दंगा भड़काने' का आरोप लगाया गया था. दो साल तक कानूनी लड़ाई चलने के बाद, यूनिवर्सिटी आखिरकार सितंबर 2025 में दोनों को 1.8 करोड़ रुपये (200,000 USD) देने और उन्हें उनकी मास्टर डिग्री देने पर सहमत हो गई.

हालांकि, उन्हें भविष्य में यूनिवर्सिटी में एडमिशन या नौकरी से रोक दिया गया.  यह कपल इस महीने भारत लौट आया है.

एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, भट्टाचार्य ने इस मुश्किल अनुभव को साझा किया है. उन्होंने लिखा है कि, 'इस साल, मैंने एक लड़ाई लड़ी. यह लड़ाई अपनी पसंद का खाना खाने और अपनी मर्जी से विरोध करने की आज़ादी के लिए थी, चाहे मेरी त्वचा का रंग कुछ भी हो, मेरी जातीय पहचान कुछ भी हो, या मेरा अटूट भारतीय लहजा कुछ भी हो.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे सेहत में ऐसे चौंकाने वाले बदलावों का सामना करना पड़ा जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे. मेरा आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास, जिन्हें मैंने हमेशा बहुत संभालकर रखा था, धीरे-धीरे कम होता गया, जब तक कि इन हरकतों ने उन्हें छू नहीं लिया. लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं. मैं अन्याय से हार नहीं मानूंगी. जानबूझकर की गई गड़बड़ियों के सामने मैं चुप नहीं रहूंगी. मैं निश्चित रूप से किसी के सामने नहीं झुकूंगी.'

इस बीच, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलोराडो बोल्डर ने कन्फर्म किया है कि उसने स्टूडेंट्स के साथ सेटलमेंट कर लिया है, लेकिन किसी भी ज़िम्मेदारी से इनकार किया है. एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यूनिवर्सिटी के पास भेदभाव और हैरेसमेंट के आरोपों को संभालने के लिए प्रोसिजर हैं और इस मामले में उन्हीं प्रोसिजर को फॉलो किया गया.

जैसे ही इस घटना की खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया यूज़र्स ने स्टूडेंट्स को केस जीतने पर बधाई दी और भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए उनकी तारीफ़ की.

