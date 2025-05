Fact Check: भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान के झूठे दावे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. नकली वीडियो से लेकर नकली फोटो तक शेयर करके अपनी खिल्ली उड़वा चुके पाकिस्तानी मंत्रियों और अधिकारियों का यह कारनामा बदस्तूर जारी है. अब पाकिस्तानी के उपप्रधानमंत्री इशाक डार (Ishaq Dar) ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जिसका सच सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि वे इस हरकत पर शर्मिंदा हैं. विदेश मंत्री का भी पद संभाल रहे इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन यानी सीनेट को संबोधित करते हुए कोरा झूठ बोल दिया. सीनेट में पाकिस्तानी वायु सेना (Pakistan Air Force) की तारीफ करते हुए डार इतने खो गए कि उन्होंने एक फर्जी स्क्रीनशॉट से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की. डार ने ब्रिटिश न्यूजपेपर टेलीग्राफ की एक न्यूज कटिंग शेयर की, जिसका हैडिंग था,'पाकिस्तान एयरफोर्स आसमान की निर्विवादित शहंशाह.' डार की यही कोशिश पाकिस्तान के लिए शर्मंदिगी का कारण बन गई है, क्योंकि यह AI से बनाई गई झूठी फोटो निकली है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था और डार ने वहीं से इसे उठाकर बिना चेक किए सीधे अपनी संसद में सबूत के तौर पर पेश कर दिया.

पीआईबी फैक्ट चेक ने खोली पाकिस्तानी झूठ की पोल

पाकिस्तानी डिप्टी पीएम के इस झूठ की पोल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (Press Information Bureau of India) के फैक्ट चेक (PIB Fact Check) में खुल गई. PIB की फैक्टचेक यूनिट ने पाया कि सोशल मीडिया पर भी शेयर की जा रही यह इमेज ब्रिटिश न्यूजपेपर 'The Daily Telegraph' के फ्रंट पेज पर छपने का दावा किया जा रहा है, जिसकी हेडलाइन है, Pakistan Air Force: The undisputed king of the skies. पीआईबी ने फैक्टचेक टूल्स की मदद से जांचने के बाद अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में इस इमेज के नकली होने का खुलासा किया. पीआईबी ने लिखा,'यह इमेज AI-Generated है और इस तस्वीर में किया जा रहा दावा झूठा है. द डेली टेलीग्राफ ने कभी भी ऐसा आर्टिकल पब्लिश नहीं किया है.'

