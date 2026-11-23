एशिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है. 2026 के एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया है. जापान और रूस इस रैंकिंग में चौथे और पांचवें नंबर पर हैं.

भारत की ताकत दुनिया में तेजी से बढ़ी है. Lowy Institute की ओर से जारी 2026 की रैंकिंग में भारत को एशिया का मेजर पावर देश बताया गया है. इस लिस्ट में रूस और जापान नीचे हैं, जबकि अमेरिका और चीन को सुपरपावर देश बताया गया है. अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा शक्तिशाली देश बनकर उभरा है.

एशिया में किस देश के पास कितनी ताकत है, इसका पता लगाने के लिए लोवी इंस्टीट्यूट ने 131 पैमानों के आधार पर 27 देशों की रैंकिंग की है. इस लिस्ट में चीन को अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली बताया गया है. अमेरिका का स्कोर 78.9 है, जबकि चीन का 73.6 है. सुपरपावर कैटेगरी में आने वाले देश का स्कोर 70 प्लस होना जरूरी है.

Lowy Institute ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र इंटरनेशनल मामलों का थिंक टैंक है. इसकी स्थापना 2003 में ऑस्ट्रेलियाई कारोबारी सर फ्रैंक लोवी ने की थी. यह संस्थान दुनिया की राजनीति, विदेश नीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अलग-अलग देशों के आपसी रिश्तों पर रिसर्च करता है. इंटरनेशनल मामलों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति पर इसकी रिपोर्ट और विश्लेषण को दुनिया भर में महत्व दिया जाता है.

संस्थान की एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2018 से जारी हो रही है. इसमें एशिया के 27 देशों और क्षेत्रों की ताकत और प्रभाव का आकलन किया जाता है.

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