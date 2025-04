Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के मददगारों को भारत ने नेस्तनाबूद करने का ऐलान किया है. इस हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या पाकिस्तान से आए आतंकियों ने की है. ऐसे में भारत के ऐलान से पाकिस्तान थर्राया हुआ है. भारत ने अपने इरादों के बारे में अमेरिका, रूस, चीन समेत सभी प्रमुख देशों को भी बता दिया है, जिनकी सहमति भारत को मिलती जा रही है. पहले रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं जाने से जुड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए भारत के इरादे को मौन सहमति दी. इसके बाद अमेरिका ने तो खुलेआम भारत का साथ दे दिया है. अमेरिका ने कहा है कि वह पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने और नेस्तनाबूद करने में भारत की मदद करेगा. अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (DNI) तुलसी गाबार्ड ने शुक्रवार को कहा कि इस घड़ी में उनका देश भारत के साथ है और आतंकियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने में पूरी मदद करेगा. रूस और अमेरिका के इस रूख से पाकिस्तान और ज्यादा खौफजदा हो गया है. घबराए पाकिस्तान ने शुक्रवार को अपनी संसद की सीनेट (पाकिस्तानी संसद की राज्य सभा) में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए उसे फिर से 'गीदड़ भभकी' देने की कोशिश की है.

आइए आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि क्या है पूरा मामला-

1. तुलसी बोलीं- इस्लामी आतंकी हमले के खिलाफ हम भारत के साथ

अमेरिका की DNI तुलसी गाबार्ड भारतवंशी अमेरिकी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कई बार इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख दिखा चुके हैं. तुलसी भी शुक्रवार को उसी लाइन पर चलती दिखीं. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी. इस ट्वीट में तुलसी ने लिखा,'हम भारत के साथ इस भयावह इस्लामी आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट हैं, जिसमें 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर पहलगाम में मार डाला गया है. अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के साथ मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं हैं. हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दबोचने में आपका समर्थन करेंगे.'

We stand in solidarity with India in the wake of the horrific Islamist terrorist attack, targeting and killing 26 Hindus in Pahalgam. My prayers and deepest sympathies are with those who lost a loved one, PM @narendramodi, and with all the people of India. We are with you and…