US में फिर Trump के निशने पर Ilhan Omar, हो सकती है 'घर-वापसी,' शादी बनी जी का जंजाल ...

इल्हान उमर, जो अपने एंटी इंडिया रुख के लिए जानी जाती हैं, के खिलाफ शादी और इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप फिर से सामने आए हैं, और अमेरिकी नागरिकों का एक हिस्सा उनके डीनैचुरलाइज़ेशन और US से डिपोर्टेशन की मांग कर रहा है। आइये जानें क्या वाक़ई ऐसा संभव है?

मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन और सोमालिया में जन्मी US रिप्रेजेंटेटिव इल्हान उमर सुर्खियों में हैं, उमर पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकन सिटिज़नशिप पाने के लिए शादी और इमिग्रेशन फ्रॉड किया. अमेरिक में कैसे इसे एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया जा रहा है? यदि इसे समझना हो तो हम उन विरोध प्रदर्शनों का रुख कर सकते हैं जिनमें MAGA के लोग उन्हें नागरिकता से हटाने और डिपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं.

ध्यान रहे कि ये दावे, जो पहली बार 2016 में सामने आए थे, 2009 में अहमद नूर सईद एल्मी से उनकी शादी के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि वे उनके भाई हैं. ये आरोप तब फिर से सुर्खियों में आए जब USप्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते उमर के इमिग्रेशन बैकग्राउंड का मुद्दा उठाया.

ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि इल्हान उमर अपने भाई से शादी करके गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका आई थीं. US प्रेसिडेंट ने यह कॉन्सपिरेसी थ्योरी तब सामने रखी जब उन्होंने व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक द्वारा दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने के बाद अपने हार्डलाइन इमिग्रेशन बयान को फिर से दोहराया.

ये आरोप वायरल हो गए और X पर उमर के शादी के रिकॉर्ड की तस्वीरें शेयर की गईं, और डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) से तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया.

ध्यान रहे, उमर को पहले भी भारत विरोधी विदेश नीति के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. 2022 में, उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की. नई दिल्ली ने उनके POK के चार दिन के दौरे की निंदा की, जिसके दौरान उन्होंने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भारत सरकार की आलोचना करने वाले प्रस्तावों को को-स्पॉन्सर किया था.

अब, जब उनकी शादी को लेकर झगड़ा बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि क्या एक चुने हुए प्रतिनिधि और एक नेचुरलाइज़्ड नागरिक को US से डिपोर्ट किया जा सकता है?

सोशल मीडिया पर MAGA अकाउंट्स की जद में उमर

सोशल मीडिया विशेषकर ट्रुथ और एक्स पर तमाम लोग हैं जो उमर के खिलाफ सुबूत पेश कर रहे हैं. इनमें ये आरोप लगाया गया है कि उमर ने बड़ी धोखाधड़ी की है.दर्जनों लोगों ने सोशल मीडिया पर 'सबूत' शेयर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि उमर ने धोखाधड़ी की है.

बता दें कि मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून अखबार, अल्फा न्यूज़ और दूसरों की जांच में इल्हान की ओवरलैपिंग शादियों की ओर इशारा किया गया, लेकिन धोखाधड़ी या पारिवारिक संबंधों का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है. मामले में रोचक ये कि उमर ने पिछले कुछ सालों में इन दावों को बेबुनियाद, इस्लामोफोबिक और राजनीति से प्रेरित बताया है.

क्या इल्हान उमर को किया जा सख्त है डिपोर्ट?

इस सवाल के जवाब के लिए हमें US कानून का रुख करना पड़ेगा. जिसके तहत, अगर यह साबित हो जाता है कि नैचुरलाइज़्ड नागरिकों ने कोई ज़रूरी बात छिपाकर या जानबूझकर गलत जानकारी देकर नागरिकता हासिल की है. डीनैचुरलाइज़ेशन के ज़रिए उनकी नागरिकता खत्म की जा सकती है.

बता दें कि इसमें कार्रवाई सिविल होती है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस फ़ेडरल कोर्ट में शुरू करता है, और इसके लिए साफ़, बिना किसी शक के और पक्के सबूत की ज़रूरत होती है.

सफल डीनैचुरलाइज़ेशन से व्यक्ति परमानेंट-रेसिडेंट या बिना डॉक्यूमेंट वाला स्टेटस वापस पा लेता है, जिसके बाद रिमूवल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं.

हालांकि शादी में धोखाधड़ी रद्द करने का आधार हो सकती है, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि मामलों में आमतौर पर पुराने आरोपों के बजाय उसी समय के सबूत शामिल होते हैं जिनमें फोरेंसिक सबूत नहीं होते.

गौरतलब है कि US में, हाल ही में डीनैचुरलाइज़ेशन एक्शन में मुख्य रूप से पुराने युद्ध अपराधियों या आतंकवादियों को टारगेट किया गया है. उमर को हटाने की ज़्यादातर मौजूदा मांगें MAGA मूवमेंट और कंज़र्वेटिव इन्फ्लुएंसर से जुड़े अकाउंट से आ रही हैं, जो अक्सर आने वाले ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की बड़ी कहानी को दोहराते हैं.

बहरहाल क्योंकि इल्हान उमर एक चुनी हुई प्रतिनिधि भी हैं, उन्हें तभी यूएस से डिपोर्ट किया जा सकता है जब उनके खिलाफ पक्के सुबूत मिलेंगे. लेकिन ये एक प्रक्रिया है इसलिए इल्हान के डिपोर्ट होने की खबर पर अभी से कुछ कहना जल्दबाजी है.