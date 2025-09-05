Add DNA as a Preferred Source
दुनिया

दुनिया

कैसे Pentagon को 'डिपार्टमेंट ऑफ वॉर' कर Trump ने एक बड़ा दांव खेला है? 

अमेरिका में ट्रंप पेंटागन की रिब्रांडिंग कर रहे हैं. राष्ट्रपति के इस विवादास्पद कदम से करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है. माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद अमेरिका और विश्व भर के सैन्य ठिकानों पर लेटरहेड और भवन चिन्हों को भी संभवतः नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता होगी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 05, 2025, 05:15 PM IST

कैसे Pentagon को 'डिपार्टमेंट ऑफ वॉर' कर Trump ने एक बड़ा दांव खेला है? 
Add DNA as a Preferred Source

राजनीतिक हितों या फिर समर्थकों को रिझाने के लिए स्थानों के नाम बदलने की होड़ केवल भारत में नहीं है. अमेरिका भी अब ऐसा ही कर रहा है. व्हाइट हाउस के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी रक्षा विभाग का नाम बदलकर 'युद्ध विभाग' करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे इसे अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े संगठन के लिए एक द्वितीयक पद के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी.

ट्रंप द्वारा की जा रही इस पहल का अर्थ यह निकाला जा रहा है कि, भविष्य में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ आधिकारिक संचार और समारोहों में खुद को 'युद्ध सचिव' कह सकेंगे. बताते चलें कि हेगसेथ ने भी बीते दिन ही X पर 'युद्ध विभाग' शब्द पोस्ट किया.

बताते चलें कि विभाग का स्थायी नाम बदलने के लिए कांग्रेस की मंज़ूरी ज़रूरी होगी, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि कार्यकारी आदेश हेगसेथ को यह प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देगा. रक्षा विभाग जिसे अक्सर वाशिंगटन मुख्यालय के आकार के कारण बोलचाल की भाषा में पेंटागन कहा जाता है, को 1949 तक युद्ध विभाग कहा जाता था.

अमेरिका के इतिहास को समझने वाले इतिहासकारों का कहना है कि नाम यह दिखाने के लिए बदला गया था कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध और परमाणु युग की शुरुआत के बाद संघर्ष को रोकने पर केंद्रित था. मामले में दिलचस्प तथ्य यह है कि ट्रंप ने जून में बदलाव की संभावना जताई थी, जब उन्होंने सुझाव दिया था कि मूल रूप से इसका नाम 'राजनीतिक रूप से सही' होने के लिए बदला गया था.

वहीं कहा यह भी जा रहा है कि अधिक आक्रामक नाम अपनाने पर करोड़ों डॉलर खर्च हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और दुनिया भर के सैन्य ठिकानों पर लेटरहेड और भवन चिह्नों को संभवतः नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता होगी.

बहरहाल जिक्र नए नाम और अमेरिका में उसके पीछे की राजनीति का हुआ है. तो हमारे लिए यह बता देना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा कॉन्फेडेरसी और कॉन्फेडरेट नेताओं के सम्मान में नौ सैन्य ठिकानों का नाम बदलने के प्रयास, जिसकी लागत 39 मिलियन डॉलर (29 मिलियन पाउंड) निर्धारित थी, को इस साल की शुरुआत में हेगसेथ ने रद्द कर दिया था.

विरोधियों ने पहले ही ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है. मामले पर अपना पक्ष रखते हुए सशस्त्र सेवा समिति की सदस्य, डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी डकवर्थ ने कहा है कि, 'इस पैसे को सैन्य परिवारों की सहायता या राजनयिकों को नियुक्त करने में क्यों न लगाया जाए जो संघर्षों को शुरू होने से रोकने में मदद करते हैं?'

ट्रंप के अन्य संघीय नाम परिवर्तन आदेशों में मेक्सिको की खाड़ी को विवादास्पद रूप से 'अमेरिका की खाड़ी' कहना और उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत, अलास्का स्थित डेनाली, का नाम बदलकर उसका पूर्व नाम माउंट मैकिन्ले करना शामिल है.  ध्यान रहे कि मैक्सिकन सरकार और अलास्का के रिपब्लिकन सीनेटरों, दोनों ने इन बदलावों को अस्वीकार कर दिया है. 

